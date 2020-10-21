用好医保精准“方” 助力脱贫攻坚“打好收官战”

“我没啥子手艺，身体就是我的本钱，党的医保政策保住了我这个‘本钱’，相信今后的日子一定会越过越好！”今年55岁的重庆双石镇建卡贫困户彭著桂，在经历了视网膜脱落、腰椎滑落、直肠肿瘤等疾病的多次手术后，说出了自己的心里话；“‘蜗牛姑娘’已经成为过去，以后每天我都能挺直腰板过日子。”来自云南深度贫困村恩罗村的23岁白族姑娘和秀娟，跟骨结核疾病较量了15年，终于盼来了把腰板挺直的新日子。这些真挚话语，源自无数医保扶贫受益患者发自肺腑的心声。

党中央、国务院高度重视贫困人口的医疗卫生保障工作，《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》明确提出，要实施健康扶贫工程，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防止因病致贫、因病返贫。“十三五”期间，习近平总书记对医疗保障脱贫攻坚的重要意义和任务目标多次作出明确阐释。在2019年4月16日召开的解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上，习近平总书记指出，“到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障，是贫困人口脱贫的基本要求和核心指标，直接关系攻坚战质量。”“实现基本医疗有保障主要是所有贫困人口都参加医疗保险制度，常见病、慢性病有地方看、看得起，得了大病、重病后基本生活过得去。”

决战决胜脱贫攻坚，医疗保障奋战在前。在全国脱贫攻坚进入最后决战冲刺的关键时刻，医保脱贫攻坚完成了哪些目标？贫困人群的获得感如何？近日，人民网记者采访了国家医保局、各地医保部门相关负责人及部分贫困患者代表，倾听他们的声音与感受。

用好精准之“方” 不让一个贫困人口因病掉队

23岁建档立卡贫困户阿卜杜哈拜尔·托合提瓦柯患有先天性脊柱后凸畸形病，他通过当地医保部门的医疗救助垫付机制完成手术治疗后，又得到了三重制度综合保障和二次救助。他感激地说:“要不是有党的好政策,我哪有钱治病呀,我现在已经可以和哥哥一起打馕赚钱了。”

在“三区三州”深度贫困县的新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县，像阿卜杜哈拜尔·托合提瓦柯这样之前“不敢看、不愿看”的贫困户还有很多。“为了加强贫困患者托底救助, 我们充分用好救助资金,创新救助方式,通过临时周转救助,提高救助时效性。拿出500万元资金专门设立医疗救助周转金,先后为52名贫困人口垫付113.2万元,解决了贫困人口看病就医燃眉之急。”县委组织部长高艳说。

扶贫贵在精准、重在精准、成败在于精准。确保贫困人口基本医疗有保障，不让一个贫困人口因病掉队，考验着医保扶贫如何用好精准之“方”。

在因病致贫返贫人口比较集中的云南省，仍面临着目标人数最多、任务最艰巨、脱贫难度最大的现实挑战。“尤其是在贫困人口参保底数不清、参保状态不明等问题上，曾出现过扶贫部门反馈全省2万多贫困人口未参保、有州市到6月底还有近2000贫困人口未缴费的情况，成为实现贫困人口基本医疗有保障和落实医保脱贫攻坚任务的突出短板弱项。”说到此处，云南省医保局副局长金梅眉头紧锁。

该如何突破这些难点？金梅侃侃而谈。她说：“云南省创新工作新机制，为医保扶贫工作装上‘眼睛’,安上‘耳朵’，确保不漏保一人、不错保一人。”

“医保、扶贫部门进一步密切配合,健全完善数据共享机制,做到每周数据交换比对。同时,在全省各级医保部门设立调度室,部署调度指挥系统,坚持每个工作日定时调度,形成上下实时联动、问题立即解决、障碍及时破除。”金梅欣慰道。

推广一站式服务 打通医保扶贫“最后一公里”

“以前，患了急病、重病到市里医院要自己先垫资，报销各项医疗费用常常得个把月、来来回回跑好几趟。”家住开封市祥符区刘店乡任庄三组的贫困户孙玉娥高兴地说：“现在出院时在一个窗口就办完啦。如今党的政策越来越好，对老百姓的照顾也越来越周到，我真心给政府点个赞！”

医保服务好不好、群众办事方便不方便，直接关系医保精准扶贫成效、影响贫困群众获得感。如今，“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”已经是各地医保部门提升贫困患者满意度的标准“动作”，成为真正打通医保扶贫“最后一公里”的重要举措。

“我们不断优化医保结算方式,全省67个县(市)全部实现贫困群众住院费用县域内‘一站式服务、窗口办理、一单制结算’，13个市地全部实现市域内‘一站式’结算服务，切实让贫困群众住院报销‘最多跑一次’。”黑龙江省医疗保障局局长齐峰介绍：“同时，通过医保扶贫手机APP,帮扶人与被帮扶户一对一沟通机制,实现了‘帮扶信息在云端、医保服务送家里、群众感念在心中’的良好体验。”

“只要有一部手机，贫困患者就可以通过湘西e路通app、微信公号、为民村级微信群轻松及时了解医保惠民的最新政策、知识。”这是湖南省湘西州花垣县医保部门用活“互联网+”的一个场景。

为了让贫困患者“零跑腿”，花垣县力推服务下沉“零距离”。乡镇卫生院、家庭医生成了医保服务中心的村级延伸窗口。通过村级医保结算平台将医保代办、门诊、“两病”用药送药等贴心服务送到患者家门口。充分运用“大数据+医保结算”与贵州省、重庆市等地紧密合作,跨省住院直接结算,打通医保扶贫的“最后一公里”。

脱贫攻坚克难 医保体系一直在行动

“看不起病、买不到药、小病忍着、大病拖着”，疾病成为脱贫攻坚路上的“拦路虎”、最难啃的一块“硬骨头”。

“到2020年，农村贫困人口全部纳入基本医保、大病保险、医疗救助范围,医疗保障受益水平明显提高,基本医疗保障更加有力。”这是医保脱贫攻坚的硬任务和庄严使命。

医保扶贫政策保障实施以来，医保系统近万名扶贫干部，深入扶贫一线，走进贫困村、迈入农家门，泥泞山路、田间地头，与贫困户促膝谈心了解困境、耐心讲解医保惠民政策、上门服务就医报销、多次回访患者体验。一本本参保台账、一笔笔报销费用、一次次入户摸底、一回回动员宣传，换来的是贫困家庭的生活信心、脱贫患者的幸福笑脸。在解决因病致贫返贫问题上，医保人始终牢记使命，用政策行动，用力、用心、用情温暖贫困患者生活。

通过“基本医保、大病保险、医疗救助”三重保障，目前已构建起参保缴费有资助、待遇保障有倾斜、基本保障有边界、管理服务更高效、就医结算更便捷的政策体系，人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

织牢医保扶贫安全网 构建医保扶贫长效机制

据国家医保局数据，2018年以来，医保扶贫政策累计惠及贫困人口超过4.6亿人次，帮助贫困人口减负近3000亿元。2019年贫困人口参保率稳定在99.9%以上。经基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，贫困人口住院和门诊慢病医疗费用实际报销比例稳定在80%左右。

“目前医保扶贫存量任务完成了，但是受疫情灾情影响，还可能会产生一些增量任务，需要随时发现随时解决，做到动态清零。因此，要一鼓作气坚决完成医保扶贫任务，加强对医保扶贫问题的监测，举一反三、持续整改，确保不留死角、盲区。”国家扶贫办副主任夏更生指出，2020年后，虽然贫困人口实现脱贫，但收入水平偏低，抵御风险能力弱的特点没有根本改变。参保意愿不足，支付能力较差的问题依然存在。

伴随全面建成小康社会,绝对贫困消除后，解决因病致贫的相对贫困问题将是医保扶贫常态化、机制化的重要课题。对此，国家医保局陈金甫副局长强调，随着全面建成小康社会，在全面实施乡村振兴战略中，人民群众对健康美好生活的新期望将对医保工作提出更高要求。医保部门将一以贯之抓好因病致贫返贫长效机制建设，开启医保防范因病致贫返贫风险新篇章，聚焦常态化防范因病致贫，精准明确保障对象，加大因病致贫风险研判和监测预警，加快健全重特大疾病医疗保障和救助制度，将医保扶贫和抗击新冠疫情的政策实践成果转化运用到制度顶层设计中。

当下，在全国脱贫攻坚进入最后决战冲刺的关键时刻，全面建成小康社会进入决胜阶段,实现第一个百年奋斗目标胜利在望。在最后不到80天的时间，相信医保扶贫将高质量托举起全民小康路上的健康与幸福。