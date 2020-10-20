陆林院士呼吁提高抑郁症公众疾病认知

10月9日，西安杨森制药有限公司在京举办“创新守护·美丽心灵”2020年世界精神卫生日宣传活动，在本次活动上，西安杨森联合北京大学第六医院等共同发起“抑郁症患者关爱计划”。通过临床专家、患者组织、社区和创新药企等多方协作，各方合作伙伴希望进一步提高抑郁症公众疾病认知，加大重点人群干预力度，呼吁全社会对抑郁症患者提供支持和关爱。

正确认识抑郁症 及时治疗是关键

精神疾病是全球范围内不容忽视的公共卫生问题，在全球范围内给各个国家带来了严重的疾病和经济负担。根据2013年全国精神疾病的流行病学的调查的数据显示，我国18岁以上成年人除去老年痴呆疾病的精神心理疾病发病率为17%左右，意味着在14亿人口中有2亿的精神心理问题患者；而其中抑郁症患者的发病率达到了5%-7%左右，属于多发病率。

当前我国对抑郁症的诊断、治疗、康复存在一定的局限，社会公众对于精神心理疾病的认知存在一定忌讳，很多患者不愿意主动就医。中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林介绍，据统计，我国目前只有30%左右的抑郁症得到了及时的治疗，70%的抑郁症患者并没有得到有效的救助。他指出，由于社会文化和社会服务能力的因素，很多抑郁症患者得不到有效的救助。但我们要了解的是，抑郁症患者在接受药物治疗后，50%以上的患者可以痊愈，且终身不复发，70%-80%的抑郁症病人经过治疗后可以得到有效缓解。我们需要从整个社会方面提高公众的疾病认知，消除对患者对疾病的忌讳和病耻感，以达到及时救治、减少抑郁症造成的社会和家庭的负担的目的。

解决抑郁症防治难题 科普与体系建设并行

陆林表示，我国政府近年来大力支持抑郁症的防治诊疗工作，目前已取得了喜人的成果。未来我国的抑郁症防治将有两个方向：一方面，要加强公众科普教育，让人民群众意识到抑郁症可防可治，消除疾病的病耻感，提高整个社会对抑郁症的认知，让更多的患者愿意接受治疗。另一方面，医疗体系建设也至关重要，在医院和医生层面提高诊疗水平，培养更多的专业人才；企业层面加速创新治疗方案的研发，双管齐下才能够使我国的精神卫生事业得到长足的进步和发展。

机遇与挑战共存 多方助力携手守护美丽心灵

近年来，民间机构与患者组织的成立，不断加码患者互助和同伴支持项目，从患者自助、互助的方面不断弥补社会在抑郁症防治方面的空缺。但不可否认的是，民间力量在专业化、规范化方面也存在着不足。

陆林提出，抑郁症患者的康复和治疗需要政府和民间的共同努力。民间机构和患者组织为患者提供互相协作、互相倾诉的平台，通过社会公益，达到患者帮助别人和帮助自己的目的。医院提供专业的疾病诊断、治疗技术服务，并为患者康复治疗提供专业的建议。康复机构可以组织患者参与一些社会工作，对患者进行康复技巧的训练，规范抑郁症治疗，为抑郁症患者提供良好的康复治疗条件。通过多方协作，各司其职，从而让各部门、各机构都能够力所能及做事，发挥各自所长，给患者提供现实的帮助。