“秋天的第一杯奶茶”，未必健康

入秋以来，“秋天的第一杯奶茶”冲上热搜，风靡一时，暖暖的奶茶温暖人心，代表着爱你的人在天气变凉的第一时间给你温暖与关心。近年来，奶茶在年轻人中日渐流行，很多人紧跟潮流，晒转账、秀恩爱，手捧一杯奶茶，满脸写着幸福。然而人们并不知道或不在意奶茶对于健康的影响，更有研究表明：你喝的奶茶是饮料，可能不含奶！

前不久，广州、长沙等多地对奶茶的抽检结果显示：有近四成奶茶食品添加剂、人造反式脂肪超标。深圳一项珍珠奶茶比较试验显示，多达10个品牌奶茶被检出含有咖啡因，平均含量为258mg/kg。而绝大部分“无糖奶茶”实际均含有糖分，在检测的奶茶样品中平均含糖量为每杯34克，远远超过《中国居民膳食指南2016》中规定的“每天糖的摄入量不超过50克，最好控制在25克以下”的建议。专家指出，当前市售奶茶多是勾兑的奶茶饮料，口感虽好，但大量饮用可能导致添加糖、脂肪、反式脂肪酸、咖啡因等物质摄入过量，易引发心血管疾病、肥胖、骨质疏松症、阿尔兹海默症等，影响生育，影响胎儿和婴儿的生长发育，导致诸多健康问题。特别是对于孕妇、儿童青少年、肥胖人群等特殊群体，应尽量少喝或不喝奶茶饮料。

奶茶虽暖心，但对身体无益，所以小编建议“秋天的第一杯奶茶”不如“秋天的第一杯养生茶”，在深秋和冬季不妨喝一杯自己亲手配制的养生奶茶，既美味又健康。