疫情按下暂停键 但成长不能暂停

【我的抗疫故事】

疫情之后再回首，关于家国情怀，我有了不一样的感受：作为一名教育工作者，虽然不能像医护人员那样冲在抗疫最前线，但是一旦复课，学校就是“主战场”，同样关系着国家和民族的命运。

2020年春节，面对突如其来的新冠肺炎疫情，大家有些手足无措，作为校长，我告诫自己绝不能乱了方寸。在预知可能会延迟开学后，我们提前对网络教学进行了周密部署，接到延迟开学的通知后，第一时间开始直播授课，我们学校也是全市最早开展网课直播的学校之一。

网课开始前，我们又想起一个问题：学校外来务工者子女接近40%，有一些生活相对困难的家庭，能顺利上网吗？我们马上安排了一次全方位的摸底，发现有9个孩子的家庭上网存在困难，学校就出资给每家每月赠送了20G的上网流量，保证孩子们能够正常上课。

疫情发生在春节期间，有一些回乡的家庭被阻隔在青岛之外无法回来。新学期的课本都在学校，学生没有课本怎么办？我和其他校领导一商量，立刻在学校组织了一个青年党团员的志愿者活动：大家用了整整三天时间，打包了2万多册图书，以最快的速度快递到1400多名学生手里。除了武汉当时寄不到，远在福建、黑龙江的学生都收到了这份温暖的包裹。有的学生家里没有打印机，老师们就把导学案、练习材料、试卷等和课本一起打包快递。

关于这段经历，九年级（7）班的王佳怡在日记中写道：“看着手中的包裹，好像看到了几十位老师辛勤的身影和殷切的目光，手中的书也更加有了重量。这样的园丁精神，如何不令人感动，又怎敢辜负呢？”

“空中课堂”顺利开课，但新的问题接踵而至。最突出的就是网课效率难以把控，结合学校各级部汇总的网课经验，我们在网课开始第三周就推出了提升效率的“七种小策略”，包括小组合作签到、师生互动、课堂达标落实、关注学生状态小方法、知识夯实小方法、分层教学辅导小方法、画中画技术使用小方法。“七种小策略”简单又实用，很快被推广到全区使用。

网课期间，学校还做过三次问卷调查。有的孩子网课落实不好，老师情急之下在群里直接批评，个别家长在问卷中表示“很不满意”。针对这个问题，我也进行了反思，要求所有老师做到共性问题共性讲，个性问题单独找，要维护家长的尊严，保护孩子的隐私，并且将这一条作为纪律重点强调。有了这个处理方法，我们学校出现心理问题的孩子和家长非常少。

网课的新鲜劲一过，有的学生开始迷恋网络，尤其是家长复工后，孩子上网无人管控，家长和孩子之间冲突不断。作为校长，我和老师们在学校公众号开设了心理指导专栏，指导家长在疫情期间如何和孩子相处。

五月，学校顺利复课，根据防疫要求，要保证师生“点对点”往返家校，但全校有20多个孩子因客观原因保证不了“点对点”出行，我们就组织学校的党员干部开车接送。其中有一个孩子家庭困难，住的地方又很难接送，我就自己拿出600元钱给孩子每天打车往返，这种搭把手就能解决的事情绝不能让孩子为难。

我经常讲，因为疫情，很多行业都被按下了暂停键，但成长是不能按下暂停键的。正是有了疫情期间毫不放松的扎实工作，2020年中考，我们学校交出了史上最好的答卷：中考成绩提升率全区第一，自招、普高录取人数全面突破以往甚至翻了一番。

（作者：李雅慧，系青岛市李沧区实验初级中学校长）

（本报记者刘艳杰采访整理）