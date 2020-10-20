上海：稳粮仓保能源，谋定“快”动冲刺忙

10月16日，在中央储备粮上海直属库有限公司，工作人员向公众代表介绍进出仓作业除尘系统。当天是世界粮食日，中央储备粮上海直属库有限公司开展“科技赋能 爱粮节粮”第三届公众开放日活动，邀公众代表走进粮仓实地探访，感受现代化、科技化、智能化的大国粮仓。

“手中有粮，心里不慌。”粮食安全是关系国运民生的压舱石，是维护国家安全的重要基础。对于上海这样一个超大型城市，粮食安全更是头等大事。今年年初，新冠肺炎疫情突如其来，给粮食安全带来压力和考验。记者从上海市粮食和物资储备局获悉，我国粮食整体对外依存度不高，已实现“谷物基本自给、口粮绝对安全”，粮食供求总体宽松，完全能满足人民群众日常消费需求，也能有效应对自然灾害和突发事件的考验。国家数次调增全国包括上海的粮食储备规模，再加上近年来粮食连年丰收，因此今年以来上海地方粮油储备库存居历史高位。

上海粮食市场和应急供应体系完善，已基本形成比较完备的粮食市场和应急供应保障体系，粮油零售网络涵盖标准化菜场、大卖场、超市、便利店等多种业态，辅以电商等“互联网+”的新型模式，满足居民多样化的粮食消费需求，实现便捷易购；全市设立粮情监测点200多个、粮食应急供应零售网点近800家、应急加工企业16家、应急运输企业3家、应急配送中心16家，确保了粮食市场稳定。眼下，上海正坚决贯彻落实党中央、国务院要求，扛起贯彻国家粮食安全的“上海担当”，打造主销区粮食安全的“上海特色”，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，推进粮食安全治理体系和治理能力现代化，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利保驾护航。

位于小洋山岛的上海LNG（液化天然气）接收站，是上海天然气的主力气源之一，占上海供应量50%以上。这里是由申能集团所属上海液化天然气有限责任公司建设运营的，目前正在加强第三届中国国际进口博览会和今年冬高峰资源供应，预计11月初库存60%以上，进博会期间洋山库容将持续高液位运行。

记者看到，为加强“十四五”初期上海天然气供应保障，上海LNG储罐扩建工程正在有力推进，今年国庆节前已实现机械完工，目前正进行两座储罐的预冷投料试车和系统测试，计划11月15日冬高峰前投产试运。待两座储罐投产后，将为上海市天然气供应提供进一步支撑。

随着疫情防控进入常态化，上海的支柱产业之一——汽车产业全面回暖。今年8月，上汽实现整车销售50.4万辆，同比增长3.6%，自今年4月整车零售同比增速回正以来，实现5个月销量连涨；8月，上汽自主品牌海外销量达1.9万辆，同比增长27.6%。据悉，其海外销量能够实现逆势增长，得益于上汽在海外构建了包括创新研发中心、生产制造基地、营销服务中心、供应链中心及金融公司在内的汽车产业全价值链。

上海市经济和信息化委员会主任吴金城表示，上海加快推动汽车产业转型和能级提升，汽车及相关产业链产值占上海工业的比重达到40%，上海本地汽车年产量近300万辆，占全国比重超过10%。记者了解到，上海正从需求侧入手，提升产业链供应链稳定性。进入2020年的最后关头，经历重重考验的上海，谋定而“快”动，以“等不起，慢不得，坐不住”的紧迫感，全速推进各方面工作，力求最大程度“抢回被疫情耽误的时间”，既为“十三五”收官，也为“十四五”谋篇。（记者 颜维琦 曹继军）