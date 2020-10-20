阳气不足容易招来肿瘤?

在民间有个说法，阳气不足的人更容易招来肿瘤，真的是这样吗？广州中医药大学第一附属医院肿瘤中心负责人曹洋教授进行了解答。

提高免疫力≠温补阳气

免疫系统是我们人体自身的抵御外邪侵袭机体的天然屏障，成为机体抵抗疾病入侵的第一道防线。免疫力的强弱与肿瘤的发生、发展、治疗亦是有着至关重要的关系。那么，中医是如何看待所谓的“免疫力”呢？

曹洋教授介绍，《黄帝内经》记载 “阴平阳秘，精神乃至；阴阳离绝，精气乃绝”，是说人体阴阳之间相互协调，则精气充足，精力充沛，若阴阳任何一方偏盛偏衰，而二者失去协调，就会导致疾病的发生。但又言，“凡阴阳之要，阳密乃固”，是说在阴阳协调平衡的关系中，阳气发挥着主导作用，只有阳气致密于外，阴精才能固守入内，从而保证阴阳和合。

通俗地说，阳气具有以下功用：①气化温养。人的阳气温养脏腑经脉，化生和温运精气血精津液，维持机体的正常活动。阳气充足，脏腑调和，则思维敏捷，经脉柔和、张弛自如。

②卫外御邪。阳气固护肌表，抵御外来邪气，同时又可去除人体内的病邪。所谓“正气存内，邪不可干”。

肿瘤发生不都因阳气不足

曹洋解释，中医学认为，癌瘤多是因“痰凝”“血瘀”等致病产物聚积于某一部位而产生的，“阳化气，阴成形”，故癌瘤为阴邪，是肿瘤病“标实”的表现。气虚尤其是阳气不足则是“正虚”的基础。阳气充足，推动机体津液、水饮运化，使代谢产物正常排出。相反，阳气不足，脏腑经络运行不畅，病理产物郁积体内，气血津液运行失常，化为痰饮和瘀血，相互胶结，成为肿瘤。因此，在肿瘤病的过程中，需重视振奋机体阳气，以药味之偏纠正人体阴阳之气的偏盛偏衰。

总的来说，阳气不足与肿瘤的发生、发展有密切的关系，但是肿瘤疾病的发生不都是因为阳气不足、或者不只是因为阳气不足，通常还夹杂脏腑盛衰或痰热毒淤积聚等病机，应结合扶正补虚、行气除痰、化淤散结、清热解毒等治法，而不仅仅局限于温补阳气。

中医治病强调辨证施治——因人而治、因地而治，切勿未考虑自身实际情况而妄用扶阳之法，恐适得其反，使病情愈加恶化。尤其是岭南天气多湿多热，岭南人民多为湿热之体质，在抗肿瘤治疗方面还需在专科医生在专业评估后的辨证施治下进行。

日常生活中如何保护和振奋阳气

养生的目的是通过健康的生活方式使机体顺应自然规律，达到阴阳调和的状态。但遍观当今，现代生活方式多为损阳的表现，如晚睡晚起、止足户内、好食懒动、长期伏案、夏日贪凉、冬日薄衫等。因此在日常作息中更要注重调养阳气：

①养成良好的生活作息。早晨6点起床，中午适当午休，23点前入睡。避免熬夜，睡前不要使用手机。

②适量户外运动。上午是机体阳气顺应天时逐渐充盛的时间，可增加户外活动，如五禽戏、八段锦、太极拳、舞蹈、散步、慢跑、球类活动等。

③避免长期伏案。在工作时采用45分钟休息10分钟的方法，劳逸结合，可舒心减压，可使全身气机在阳气的推动下到达各脏腑经脉。

④注意保暖，避免贪凉。夏日空调不要开得太冷，避免冷气直吹，夜间小心着凉；少食雪糕、冰淇淋、冰西瓜、冰啤酒等冰冷食物。

⑤在保证营养均衡下，减少食用凉性食物，如苦瓜、西瓜、甜瓜、梨、香蕉、桑椹、柿子、荸荠、牛奶、百合、藕、竹笋、慈姑、魔芋、空心菜、蒲公英、败酱草、鱼腥草、马齿苋、蕨菜、苦菜、荠菜、香椿、莼菜、黑鱼、鲤鱼、河蟹、泥螺、文蛤、蛏子、海蜇、海带、紫菜、田螺、河蚌、蛤蜊等。可适量食用温性食物，如山楂、樱桃、石榴、荔枝、龙眼、青果、辣椒、生姜、葱白、香菜、干姜等。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 陈虹宇 陈壮忠）