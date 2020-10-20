产后体虚？ 推荐四款调理滋补汤
产妇常因产后气血不足，情志失调而出现怕风、头晕、心悸、失眠、汗多、便秘、腰痛、腹痛等症状。广州医科大学附属中医医院杂病门诊副主任中医师高三德介绍，《景岳全书》载有产后调理滋补食疗古方4首，推荐给有需要的产妇选用。要提醒的是，这4款食疗方药力较强，适宜产后虚弱症状明显的产妇，普通产妇运用可能会滋补太过而引起不适。当一般食疗方调理效果不佳时，普通产妇才可以选用以上食疗方。
羊肉汤
选材：精羊肉200克，当归25克，川芎25克，生姜50克。
做法：清水1500ml，煎至600ml，分4次空腹服。
适宜：产妇脾虚，寒邪内乘，以致腹冷痛，或头晕，脐胁急痛。
黄雌鸡汤
选材：当归、白术、熟地黄、黄芪、桂心（去掉外层粗皮的肉桂）各25克，小黄雌鸡一只，去头、足、肠、翅，细切。
做法：用清水1750ml（七碗），煮鸡至750ml（3碗），每用汁250ml（一碗），上述药粉12克同煎，每天服3次。
适宜：产后身体非常虚弱，气血亏虚明显，疲倦乏力，食欲不振，腹隐隐作痛。
母鸡汤
选材：人参、黄芪、白术、白茯苓、麻黄根、煅牡蛎各9克。母鸡一只。
做法：母鸡去毛杂净，用水1500-1750ml（六七碗），同药煮至750ml（三碗），任意服之。
适宜：产后气虚，虚汗不止。
猪腰汤
选材：猪腰一对，当归、白芍药酒炒，各50克。
做法：上二味药，用水750ml（三碗），煎至500ml（二碗），去渣，将猪腰切如骰子块，同晚米20ml，香豉3克，加葱、椒、盐煮稀粥。空腹服，日服一次。
适宜：产后褥劳，寒热如疟，自汗无力，咳嗽，头痛，腹痛。
（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 梁译尹）
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