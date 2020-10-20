中国粮食交易大会聚焦全产业链协作
据新华社福州10月19日电 （记者林超）19日，来自全国31个省（区、市）的政府代表团、知名院士专家，以及2000多家涉粮企业相聚福建省福州市参加第三届中国粮食交易大会，共商粮事。
国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云介绍，本届报名参展企业总数量比去年新增400多家。全产业链数字化、主食厨房两个展区是在中国粮食交易大会上首次亮相。举办第三届中国粮食交易大会，是进一步深化粮食产销合作、构建现代化粮食流通体系、保障国家和区域粮食安全的重要途径。
中国粮食交易大会自2018年以来已在哈尔滨和郑州成功举办了两届。本届大会会期为19日至21日，同期还将举办第二届贫困地区优质特色粮油产品展销会、第十六届粮食产销协作福建洽谈会等。
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