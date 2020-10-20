德国确诊逼近37万人 著名景点国王湖所在县将实施“封城”

中新社柏林10月19日电 (记者 彭大伟)截至当地时间19日晚，德国累计确诊感染新冠病毒人数已超过36.9万。德国巴伐利亚州当天宣布，著名景点国王湖所在的贝希特斯加登兰县由于疫情十分严重，将从20日14时起实施“封城”，该县居民被要求待在家中，如无必要理由不得外出。贝希特斯加登兰县是德国暴发第二波疫情以来首个宣布封城的县市。

德国疾控机构19日公布的新增确诊病例数为4325。据德国“时代在线”报道，截至当地时间19日19时，德国累计确诊369592人、治愈294797人、死亡9901人。

贝希特斯加登兰县位于德国南部巴伐利亚州最南端，与奥地利萨尔茨堡接壤。该县境内的国王湖是德国著名旅游地，每年吸引大量国际游客。

截至19日，贝希特斯加登兰县已成为德国401个县市中疫情最严重的一个。按照德国官方检测疫情状况的“平均每十万人七日内新增确诊数”计算，该县的这一指标已达到252.1，为全德最高，且已远超50的警戒值。

当天，巴伐利亚州农业部长卡尼贝尔和贝希特斯加登兰县县长克恩共同宣布了封城的决定。据悉，该县的封城令暂定实施14天。封城令生效后，该县所有人被要求除非上班、采购必需品和户外运动等“必要理由”外，必须留在家中。当外出时，仅允许独自一人或是和家人一起。

与此同时，当地还将叫停除宗教礼拜外的一切活动，包括泳池、剧场、电影院、博物馆和健身房等在内的一切休闲设施均必须关闭。餐馆将只允许外带，堂食服务必须暂停。当地学校和幼儿园也将停课。

巴伐利亚州长索德尔当天还呼吁在全德国范围内针对疫情热点地区的学校和办公室等场所强制要求佩戴口罩。

截至目前，德国联邦政府尚未就巴伐利亚州的这一做法表态。其它各州和城市亦未宣布将效仿这一做法。