吉林加速抢收秋粮
收获近六成，进度快于去年同期
本报长春10月19日电 （记者孟海鹰）今年，吉林省粮食种植面积达到8500万亩，同比增加34.8万亩。进入9月，台风“巴威”“美莎克”“海神”相继过境吉林省，造成大量农作物倒伏，给农业生产和秋收带来不利影响。又到秋收季节，连日来，吉林省积极组织抢收快收，降低灾害损失，确保粮食颗粒归仓。
在农安县潘家岭村万亩连片玉米地里，收割机驶过田垄，仍有因倒伏而未能收割干净的玉米。村民于平正挎着筐捡拾，一小会儿就一小筐。“往年，机器收过，不剩啥。今年一垧地，人工还能拣三四千斤。”于平说，粮食很珍贵，一点也不能浪费。
吉林省财政拿出1.3亿元补贴资金，用于收获倒伏农作物机械的购置和改造。省农业农村厅印发通知，指导各地针对台风灾害影响，因地因时制宜做好秋收工作。
全省加强机械调度，最大限度扩大机收面积。对于倒伏严重、土壤过湿的机收困难地块，组织开展人工收获。人机齐上，按照先收倒伏作物后收正常作物、先收岗平地后收低洼过湿地的顺序，秋收稳步推进。
在梨树县孟家岭镇孟家岭村建档立卡贫困户刘长山家的玉米地里，志愿者干得热火朝天。正在为人手不够发愁的老刘终于放下心来，志愿者分工合作，很快收获完毕。
今年全省各地组成多支由基层干部、农技人员、企业职工以及各界志愿者参加的助农秋收服务队。吉林市落实建档立卡贫困户、边缘户包保帮扶。国庆假期以来，公主岭市共组织200多支服务队到田间帮助农民抢收。
据省农业农村厅统计，目前全省秋收进度快于去年同期，秋粮已收获近60%。
《 人民日报 》（ 2020年10月20日 02 版）
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