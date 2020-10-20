“粮仓守护人”：致力于让粮食住进“空调房”

中新网长春10月19日电 (谭伟旗)在中央储备粮龙嘉直属库的一个粮仓内，石井峰非常细致地查看着粮温变化，已有26年工作经验的他向记者直言：“粮温对粮食安全至关重要。”

石井峰介绍，像检查粮温这样的“日常操作”，在二十多年前是十分困难的，底层温度往往难以探测。2010年，他带领龙嘉直属库的保管员成立了科技储粮创新小组，研发了20余种创新项目，使“查粮温”变得高效便捷，手段更加科学，粮食也更加安全。

18日，中央储备粮龙嘉直属库有限公司举办以“科技赋能 爱粮节粮”为主题的公众开放日活动，邀请60余名公众代表进行实地探访，展示现代化、科技化、智能化的“大国粮仓”。

储粮仓房内，让粮食住进“绿色空调房”的内环流控温技术极为重要。石井峰向参观者介绍，这项技术正是科技储粮创新小组的研究项目之一。

据了解，内环流温控系统集安全、经济、有效、环保于一身，充分利用北方气候特点，冬季在粮堆内蓄积冷源，在高温季节利用仓内安装的配套环流设备，通过仓内管道、粮堆和通风笼运行来降低仓温、均衡粮温，确保粮食常储常新。

石井峰介绍，应用此技术后，储粮仓房表层粮温不超20℃，底层粮温0℃左右，年平均粮温15℃以下，粮温均匀有效抑制了害虫的生长，能较好地保持粮食品质。

目前，石井峰带领的科技储粮创新小组研发的创新项目已有20余项，包括输送机遥控装置、清除轻型杂质风机等。“保护粮食安全是我一生的使命。”石井峰说。