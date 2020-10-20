厉行节约、反对浪费，是我们一贯的追求。时代发展日新月异，带来了社会环境、思维观念乃至节约方式的变化。本期大家谈，我们刊发三篇稿件，和读者一起探讨如何更好厉行节约。

——编 者

走出健康管理的误区

白弈非

片面认为“肉汤精华多，肉渣没营养”，选择喝汤弃肉；习惯性地以为吃蛋黄容易导致“高胆固醇”，吃鸡蛋时便把蛋黄丢弃；为了减肥，菜可以多吃，主食则被浪费……如今，越来越多的人关注健康管理，但一些不科学的理念不但无助于健康，还会在客观上造成食物浪费。

以“不吃主食”为例，一些人偏信“一碗米饭等于一碗白糖”的说法，把少吃甚至是不吃主食作为减肥的首选。结果在餐桌上，有的人还没吃几口米饭，就以“要减肥”为由，将剩下的米饭弃之不顾。事实上，长期不吃主食，反而无益于身材管理。树立科学的健康理念，既是保障个人健康的有益之举，也是减少餐饮浪费的内在要求。

珍爱健康与珍惜粮食并不矛盾。不少似是而非的“减肥妙招”，看似“健康”，实则有违科学。走出健康管理的误区，方能在提高自我健康管理能力的同时，更好地从行动上减少餐饮浪费。

警惕数字时代的浪费

彭 飞

很多人有这样的经历：点外卖时看到有“满减”活动，为了凑单又多点几样菜，最终没吃完只能倒掉，而钱却没少花。“满减”促销本是一桩美事，但如果只是“为减而买”，就容易落入过度消费的陷阱，反而造成浪费。

移动互联网时代，以“满减”为代表的促销方式对消费的刺激作用被进一步放大，平台甚至可以利用大数据对用户进行画像，精准推送广告，引导消费者“买买买”。由此产生的过度消费现象并不鲜见。面对低价诱惑，不少消费者会买一些根本不需要的商品；本想买一件商品，但不知不觉中填满了购物车；甚至一看到促销，不买点东西就感觉少点什么……鼓励消费绝不意味着鼓励浪费，数字时代的过度消费现象值得警惕。

避免数字时代不合理、超限度的消费，需要形成合力。对商家来说，不能只是“创造需求”，而要创造真需求，满足高品质需求；对平台来说，算法的目的绝不只是为了吸引用户掏腰包，更重要的是在优质供给和需求之间架起桥梁；对消费者来说，则需树立正确消费观念，拒绝浪费，确保物尽其用。各方携手，定能形成一个健康而又充满活力的消费市场。

技术助力“颗粒归仓”

邹 翔

过去，在作物收割时节，总能看到田间地头有拾穗者。现在，拾穗者却变少了。究其原因，就在于“新农机”的普及，在提高劳动生产率、资源利用率和土地产出率的同时，也为减少浪费提供了有力抓手。比如，在江苏宿迁长兴村，农机手根据水稻高度、成熟度调整收割机的割台高度、收割速度，有效减少了传统收割方式容易造成的稻穗浪费。

农业机械化助力“颗粒归仓”，关键在于“因田制收”。大型联合收割机在土地平整的平原地区可以“大展身手”，但并不适用于田埂过高、形状不规整、面积较小的田块，强行使用反倒容易造成浪费。在江西、湖南等地的丘陵山区，农民因地制宜采用小型农业机械收割水稻，每个狭小的边角地都能顾及，让“旮旯田”也变成了高产田。

厉行节约、反对浪费，技术大有可为。提升收割机械精细化作业水平，加快抗倒伏粮食品种的研发，推进高效节水灌溉技术的普及等，将为减少粮食生产领域的浪费现象和农业转型升级，提供强大的技术支撑。

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 05 版）