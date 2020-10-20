植树治沙，建设美丽世界

人与自然是命运共同体，共建万物和谐的美丽世界是人类的共同期盼。习近平主席在联合国生物多样性峰会上提出建议，“坚持生态文明，增强建设美丽世界动力”。这为保护生物多样性、促进可持续发展带来了重要启示。

一直以来，中国都尊重自然、顺应自然、保护自然，致力于探索人与自然和谐共生之路。过去10年，我国森林资源增长面积超过7000万公顷，居全球首位。长时间、大规模治理沙化、荒漠化，有效保护修复湿地，生物遗传资源收集保藏量位居世界前列。90%的陆地生态系统类型和85%的重点野生动物种群得到有效保护。一系列有力政策及取得的成绩表明，中国用生态文明理念指导发展，把生态文明建设放在突出位置。

经过努力，中国防治荒漠化行动不断取得进步，治理经验受到国际社会的认同。联合国环境署、联合国防治荒漠化公约组织秘书处支持主办库布其国际沙漠论坛，库布其治沙人荣获联合国“地球卫士终身成就奖”，库布其沙漠生态治理区被确立为全球沙漠生态经济示范区并作为全球首个荒漠化地区生态系统的研究对象。习近平主席在向第七届库布其国际沙漠论坛致贺信时指出，库布其沙漠治理为国际社会治理环境生态、落实2030年议程提供了中国经验。这是对库布其治沙人坚守治沙事业的巨大鼓舞，也为创新推动实现“碳中和”目标增添了强大动力。

虽然人类在低碳绿色发展方面取得了巨大进步，但仍然面临诸多挑战。全球尚有100多个国家和地区遭受荒漠化危害，物种灭绝给人类生存环境造成的破坏仍在加剧，气候变化对全球生态安全依旧是不容忽视的威胁。应该说，实现“碳中和”目标、建设美丽世界，需要付出更加艰苦卓绝的努力。人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，汇聚起可持续发展的强大合力。

为此，我们在库布其沙区积极响应国家战略，在规模化、系统化、产业化、科技化治沙并形成生态规模优势的基础上继续行动。植树治沙，治理土地退化，持续推动“森林增汇”；分享经验，向“一带一路”沿线等受荒漠化威胁的国家和地区推广中国治沙模式和技术；多边合作，依托库布其国际沙漠论坛，持续促进治沙国际交流；关注青少年，持续普及生态文明教育，为子孙后代储备生态资源。据联合国环境署以库布其治沙为案例发表的全球第一份生态财富报告，亿利库布其治沙共计修复绿化库布其沙漠900多万亩，固碳1540万吨，涵养水源243.76亿立方米，释放氧气1830万吨，带动当地民众脱贫超过10万人。继续多措并举、携手合作，我们就一定能还自然以和谐美丽、为人民谋幸福安康。

立足当前，面向未来，要着眼长远，保持定力，坚持绿色、包容、可持续发展。规模化治沙的时机不在未来而在现在，从保护自然中寻找发展机遇，努力实现生态环境保护和经济高质量发展双赢，就能为推动实现联合国2030年发展议程作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 05 版）