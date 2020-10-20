多措并举巩固脱贫攻坚成果

以慎终如始的态度、扎实过硬的作风，把收官工作抓得细之又细，把绣花功夫下得实之又实

今年7月，习近平总书记在吉林考察时强调，要巩固脱贫攻坚成果，防止返贫和产生新的贫困。截至2019年底，吉林省15个贫困县全部摘帽，1489个贫困村全部出列，贫困发生率从2015年的4.9%降至0.07%，脱贫攻坚取得决定性成果。为高质量完成全面脱贫目标，吉林省制定实施了决战决胜29条推进措施，以更大决心、更强力度和更准靶向，向贫困发起最后总攻。

脱贫攻坚进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期，只有瞄准“靶心”，才能帮到点上、扶到根上。今年初，我们着重聚焦剩余的一万多未脱贫人口、存在返贫致贫风险的脱贫监测人口和边缘人口，因地制宜、因户施策、因人而异开展精准帮扶，帮助他们挖掉“穷根”、栽下“富苗”。目前，未脱贫人口已具备了脱贫退出条件，两类重点监测人口已落实了防止返贫致贫的措施。

大力发展特色产业，是实现脱贫致富的重要途径。对此，我们实行省市县三级联动工作机制，编制实施了布点到村、覆盖到户的产业扶贫规划，推动形成了以汪清木耳、通榆辣椒、靖宇蓝莓等为代表的“一县一业”“一村一品”“一户一策”扶贫产业体系，不仅带动了贫困人口稳定增收、持续受益，也为县域经济长足发展提供了支撑、增添了活力。为进一步增强贫困群众发展产业的抗风险能力，我们在成功推行扶贫产业成本险的基础上，今年又创新升级为收入险，实行价格和产量双重保障；还组织开展了网络平台促销、社会力量购销等消费扶贫行动，已销售扶贫产品54.2亿元。

就业是民生之本。促进就业是增强贫困群众自主发展能力、持续巩固脱贫成果的重要手段。针对我省农民人均耕地多、贫困人口有劳动能力人员偏少的实际，我们统筹省内和省外市场，盯紧对外转移输出和就地就近就业两个方向，千方百计帮助有务工意愿的贫困劳动力充分就业。新冠肺炎疫情防控期间，我们早研判、早出招、早行动，出台促进贫困劳动力就业稳定贫困家庭收入的政策举措。通过政策扶持，外出打工和就近就业都显著提升，目前就业人数已超过去年。

脱贫既要看数量，更要看质量。在去年底总体实现“两不愁三保障”的基础上，今年我们聚焦稳当前、管长远，采取了“两手抓”的策略。一手抓巩固提升专项行动，一户不落、一项不差地对标排查，发现问题隐患就解决掉，成色不足就再补强；另一手抓长效机制建设，我们出台了巩固脱贫成效保障稳定脱贫意见、防止返贫监测帮扶机制实施办法等，进一步完善临贫预警、骤贫处置、防贫保稳工作机制。

“其作始也简，其将毕也必巨。”接下来，我们将紧紧盯住“监测帮扶、查漏补缺、巩固提升、防贫保稳”这些关键环节，不断强化产业带动和兜底保障，突出抓好贫困劳动力稳岗就业，健全完善常态化监测帮扶机制，坚决防止返贫和产生新的贫困。以慎终如始的态度、扎实过硬的作风，把收官工作抓得细之又细，把绣花功夫下得实之又实，就一定能持续巩固提高脱贫攻坚的质量和成色。

（作者为吉林省扶贫开发办公室党组书记、主任，本报记者李家鼎整理）

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 05 版）