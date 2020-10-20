支持长江退捕渔民申领海洋渔业普通船员证书

本报北京10月19日电 （记者郁静娴）近日，农业农村部印发《关于做好长江退捕渔民申领海洋渔业普通船员证书工作的通知》。通知提出，对有意愿到海洋渔业船舶工作的长江建档立卡退捕渔民，要免费为其开展远程线上培训和考核或考试，切实推进退捕渔民精准就业帮扶。

通知要求，退捕渔民申领海洋渔业普通船员证书，坚持渔民自愿，单独建立台账，强化精准帮扶。加强教育培训和考证服务，统筹调配师资力量，及时为退捕渔民出具考培合格证明；创新工作方式，大力推行远程线上培训和考核或考试，切实提高考培效率；提升服务能力，充分利用在农业农村部备案的“中渔学院”APP、“兴渔学堂”APP，免费为退捕渔民开展考培服务，减轻渔民经济负担。

通知强调，沿江、沿海各级渔业主管部门要准确掌握本地退捕渔民就业需求和海洋渔业船员劳务需求，主动加强劳务对接，共同做好退捕渔民就业帮扶，提高退捕渔民再就业率。

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 04 版）