乡村变得“净、绿、美”

金秋10月，瓜果飘香，吉林省长春市九台区龙嘉街道龙家堡村梨树园子屯的梨香，吸引来众多游客。

这里以前有百来棵梨树，“梨树园子”由此得名。近些年，梨树园子屯盯住梨树做文章，现在已有大梨树300多棵、小梨树1000多棵， “农家乐也发展起来了，春天赏梨花，秋天品香梨，游客一茬接一茬。”龙家堡村党支部副书记陈淑兰说。

梨子香只是一方面，更重要的是梨乡美了。“前些年垃圾随地丢，雨天满脚泥，看着就闹心，谁爱来？这几年大伙儿对环境整治呼声越来越高，经过整治，屯子越来越美了。”陈淑兰带着记者沿着屯内笔直的柏油路从东头走到西头，沿路红瓦白墙的砖房鳞次栉比，整洁亮丽。

近年来，长春市以“净、绿、美”为目标，集中整治农村人居环境，一大批像梨树园子屯这样的村屯变干净变美，面貌一新。

居住环境变样了

梨树园子屯村民刘红娟家门口，绿色的垃圾箱格外醒目。“定时定点专人来收垃圾，别提多干净了。”刘红娟说，“以前可不行，常见乱倒垃圾现象。一到夏天，味道特别大。”

为了破解乱倒垃圾问题，龙家堡村依托村民公约实施门前“三包”，每户门前放了垃圾箱，促使村民自觉保护环境，定时、定点、分类倾倒垃圾。

“我们将垃圾清运外包给保洁队，定期清扫道路、清运垃圾。”龙嘉街道党工委副书记孙红举说，“守着这么干净的村子，谁还舍得弄脏？”

走进刘红娟家中，窗明几净，厨房里炉子烧着，但屋内没有一点异味。“这是村里统一安装的生物质采暖炉具，是清洁能源。”刘红娟说。原来，村里与区内一家公司签订了秸秆利用合同，将玉米秸秆加工成颗粒型秸秆燃料块，杜绝了秸秆进屯和露天焚烧现象。

刘红娟家的卫生间里，冲水式马桶、淋浴装置一应俱全。在梨树园子屯，每户院内都建有分割式沉淀池，厕所冲刷的固体污物在此沉淀，污水则由地下污水管网集中汇集到村里的污水处理站，进行生物降解处理。200米外的村口，经过净化的污水排往池塘，一眼望去，可以看到鱼儿游弋。

乡村旅游带火了

67岁的九台区土门岭街道马鞍山村村民怀玉卓，这两年有了个新工作——导游。

“一人收两块钱，国庆假期挣了不少。”老怀满脸是笑。马鞍山村依山傍水，近年来村里搞起了乡村旅游，“一到周末，村口的停车场停满了车。”

马鞍山村以前靠山吃山——开采矿石，资源破坏了，村民钱包却并没鼓。2016年，村两委新班子转变发展思路，下决心转变发展方式——依托绿水青山发展文旅产业，借助区里投资建设“百里乡村画廊旅游地景公路”项目，将村子打造成重要节点，开发徒步旅游线路，兴办特色餐饮、民宿、观光农业等，直接和间接带动村民就业120余人。2019年，全村接待游客35万人次。目前，建档立卡贫困人口已全部脱贫。

“今年再种45亩油菜花。”双阳区太平镇肚带河村村民曹兴福对未来充满希望。2017年开始，肚带河村瞅准公路修缮、村貌改善的时机，开发出300多亩的油菜花海旅游项目，每年6月、10月花开两茬，门票日收入就达3万多元。

老曹算了一笔账，把地交由村里统一种油菜花，每亩稳定收入1000多元，旅游旺季在景区内打工，还有额外收入，“算下来，一年多挣万把块钱没问题。”

村党支部书记王威介绍，村里不仅将旅游收入持续投入到村容村貌整治中去，还新修了木栈道、休闲椅、路标等设施，2019年肚带河村被农业农村部评为“中国美丽休闲乡村”。

长效管理有招了

把空水瓶、废纸、烟头一一拾起，德惠市大房身镇仇家粉村村民史传金正在仔细做保洁。前两年他因病致贫，村里成立保洁队后，他成为其中一员。“外出打工身体吃不消，可给大伙儿清扫垃圾没问题。”垃圾再集中转运至村临时垃圾中转点，由乡镇统一压缩运送至垃圾焚烧厂处理。

此外，德惠市以国家畜禽粪污资源化利用整县推进项目为载体，新建日处理能力30吨的动物无害化处理中心，在全市605个规模养殖场建设了粪污处理设施；建设了3座污水处理厂、3座乡镇污水处理站和16个污水收集池，还专门成立了农村污水收集转运大队。

“农村人居环境治理是一项长期工程，要久久为功。”长春市农业农村局副局长孙晓晖介绍，在国家和吉林省补助的基础上，长春市又为每个行政村提供了配套资金，重点支持农村垃圾治理、污水治理、厕所改造及粪污治理、村容村貌提升等重点项目。仅2019年，长春市就投入近4亿元用于农村人居环境改善。

“人居环境整治，‘里子’比‘面子’更重要。”孙晓晖说，长春市组织县乡村三级干部包村到户参与农村人居环境整治行动；实施“小手拉大手、齐心扮靓美丽新农村”行动，组织青少年参与农村人居环境集中整治；连续多年开展“美丽庭院、干净人家”评选创建活动，2019年，全市评选出7000户美丽庭院和1.4万户“干净人家”。

《 人民日报 》（ 2020年10月20日 04 版）