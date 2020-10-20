外卖后厨不能成为“网下黑”

由于方便快捷，手机点外卖如今已经成了很多人，特别是年轻人的生活方式。不过，也有消费者反映，个别外卖后厨的卫生状况让人实在是不放心。近日，有媒体进行了走访，发现北京一些外卖后厨将洗好的食材摆放在垃圾桶上，还有在公厕外堆放食材，厨师也没穿工作服……个别外卖后厨卫生堪忧。（10月19日《北京日报》）

早在2016年，当年的3·15晚会就曾经报道过外卖平台的诸多乱象。外卖商家无证无照经营，厨房环境肮脏不堪，平台经理引导商家虚构地址、上传虚假照片，甚至默认无照经营的黑作坊入驻……类似现象让人瞠目结舌。

外卖的出现，有时代进步性，而且外卖行业也有着巨大的发展空间。数据显示，从2016年的0.63亿人到2019年的4.23亿人，中国在线外卖用户规模逐年增长。预计2020年中国在线外卖用户规模继续增长至4.56亿人，我国在线外卖市场前景向好。民以食为天，这个行业做到了这么大的规模，而且有着这么好的前景，更应该把食品安全这根弦绷紧，真正让消费者吃得放心、吃得安心。

外卖行业有其特殊性。量大面广，意味着监管触角很难像蜘蛛网一样做到全天候、无缝隙；大隐于市，则意味着来自消费者层面的“面对面监督”，基本流于形式，很难起到约束和倒逼作用。食品安全具有高度敏感性，不要看现在的外卖行业像棵大树，一旦发生了严重安全问题，很有可能迅速倒下来。

外卖行业披着新经济的美丽外衣，但在事实上，外卖行业的生产经营，却在相当程度上背离了新经济的内涵。新经济的一大特点，是坚持技术驱动，坚守用户思维。很多看起来无法解决的问题，其实都是因为偏离了用户思维这一根本，对技术的采用严重不够，甚至根本就没有试图通过技术解决问题。

在这一点上，有些实体商家就做得比较好。比如，除了来自监管部门和消费者的监督外，现在很多实体餐饮推行明厨亮灶，厨房内的真实情况“一眼见”。作为互联网经济，外卖行业更应该推行明厨亮灶。现在的问题是，技术的应用，只是方便了商家展示，快捷了消费点餐，却并没有用到对商家的监督上。

解决外卖行业的卫生乱象，需要三线齐进。高线上讲，监管部门需要加强监督，不能因为难管而不去管，这其实提出了监管触角的有效性和抵达性的要求。从低线上讲，外卖商家必须提高自律意识，真正做到以消费者为本，把安全作为红线。从中线上讲，必须明确外卖平台的责任。平台可以做的其实很多，比如加大技术覆盖，加强明察暗访，加快建章立制。现在一些互联网平台，隐约有着“店大欺客”的味道，不仅无视消费者，而且无视监管部门，只管赚取利益，不去承担责任。监管部门查到商家问题，必须上溯追究，以此倒逼平台承担责任。

外卖厨房不能成为管理外滩，更不能成为“网下黑”。就目前来看，加强管理，需要三条线并进，但最重要的还是要发挥外卖平台的重要性。平台是腰，腰软则虚，虚则生病，“小病不治成大病，漏眼不塞大堤崩”。（乔杉）