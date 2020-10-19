聚焦关节外科智能化技术 2020北医三院人工关节论坛暨热点与前沿技术研讨会举行

10月18日，由中国医药教育协会骨科专业委员会主办，北京大学第三医院承办的2020北医三院人工关节论坛暨热点与前沿技术研讨会在北京举行，来自国内骨关节外科的20余位知名专家，以及160余位关节外科的医生、学者等参加了本次会议。本次会议聚焦人工关节领域近期的热点话题和前沿理论，通过专题讲解、话题讨论等形式重点讨论了以机器人手术、3D打印、计算机导航等为代表的数字化、智能化手术技术，也对目前关节外科发展的重要方向进行了深入探讨。

除开幕式以外，会议还包含“前沿与发展”、“创新与结合”和“探索与讨论”这三个主题。本次会议开幕式由本次大会主席、北京大学第三医院骨科副主任、关节外科主任田华教授主持。

开幕式上，中国医药教育协会骨科专业委员会关节分会主任委员、解放军第八医学中心黄迅悟教授在致辞中指出，以机器人手术、3D打印等为代表的前沿技术是目前关节外科发展的重要方向，本次研讨会恰是聚焦前沿，共话发展，是难得的学术盛会。

在“前沿与发展”主题中，中华医学会骨科分会候任主任委员兼关节外科学组组长、中国医师协会骨科分会副会长、西安交通大学关节外科中心主任王坤正教授回顾了我国人工髋关节外科的发展历史，总结了现状和瓶颈，并围绕关节外科的发展方向进行了讨论。此外，田华也作了题为“智能化技术在人工关节外科应用”的主旨演讲，总结了骨科智能化技术的发展现状，并分享了北京大学第三医院智能化骨科手术的经验和结果。

在“创新与结合”主题中，北京积水潭医院周一新教授作了题为“机器人全髋关节翻修术”的主旨演讲。他结合临床病例，对机器人辅助手术在全髋关节置换术中的应用及注意事项进行了演示和讲解。他认为，机器人辅助手术在全髋关节置换术中的应用切实可行，具有良好的准确性和精准性。此外，西安交通大学第二附属医院的杨佩教授、北京大学第三医院骨科李子剑教授分别作了题为“国产机器人系统在关节置换中的应用”、“便携式导航设备在膝关节置换术的应用”的主旨演讲。

在“探索与讨论”主题中，杨佩、李子剑等嘉宾分别介绍了国产机器人系统、便携式导航设备以及压力传感器在关节置换领域中的应用，也就计算机导航、机器人手术、虚拟现实、人工智能等智能化技术在关节外科的应用现状及未来发展趋势等进行了辩论和深入探讨。

最后，由北医三院关节外科的赵旻暐、李锋、李子剑和刘延青4位教授对几款最新的人工关节假体进行了介绍，分析了它们的特点，并分享了使用经验。