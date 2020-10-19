广州平安健康（检测中心）开业

10月16日，平安医疗健康管理股份有限公司（简称“平安医保科技”）旗下平安健康（检测）中心-广州中心开业。

据企业相关负责人介绍，近年来，随着中国城镇化及老龄化的日益加速，中国居民健康需求也在不断升级，从传统的第三方医学检验、影像检查，直至全病程、乃至全生命周期的健康管理，对第三方医疗机构的服务能力提出了全新挑战。也正是在这一背景下，平安健康（检测）中心首创影像诊断、医学检验和健康管理“三位一体”服务业态，为广大群众提供更便捷、更精准、更安全的创新型健康检测服务。

在此次新冠肺炎疫情中，平安健康（检测）中心也正是凭借这一优势，积极调动多方资源，发挥自身在硬件设备、专家资源、管理经验等多方面的优势，支援武汉疫区核酸检测、移动CT影像检查、复工复产、科普宣传等一系列行动。

该负责人表示，第三方医疗服务是医疗卫生体系的重要组成部分，在非公医疗服务补充、居民健康管理、疫情防控等多个方面均发挥着关键作用，其社会价值日益凸显，想要进一步提升国民健康管理水平，高水平第三方检验机构必不可少。

"当前，第三方检测机构也迎来了空前发展机遇。平安健康（检测）中心不仅构建了“三位一体”的创新业态，引入国际合作伙伴，同时以高自动化的流程设计和国际领先的精度管理，打造国内检验技术金标准，为客户提供高精准度的临床服务，实现精细化发展，对于提升中国国民健康管理水平，推动健康2030战略目标实现至关重要。"该负责人说。

在此次广州中心开业盛典上，平安健康检测（中心）透露，“关爱女性，乳影随行”两癌筛查公益行动——广州越秀站启动。据悉，两癌筛查公益项目致力为更多适龄女性送去妇科检查，为了提升筛查精准度，广州平安健康（检测）中心会将贵重的便携式彩超机带入基层医院，以通过先进的设备提升基层智能影像诊断水平及智能癌症早筛能力，并促进多级医疗机构分工协作。

近年来，通过“移动健康检测车+名医巡诊”，平安健康（检测）中心开展了“百场义诊公益行”活动，组织优秀医护团队深入偏远乡村，为村民提供健康检测和义诊服务。此次广州平安健康（检测）中心开业盛典上，移动检测车的亮相吸引了在场众多嘉宾的关注。平安健康（检测）中心透露，未来将一如既往组织名医下乡巡诊，始终以服务社会为己任，通过专业精准的医学检测和诊断服务，为提升公众健康作出贡献！

广州市越秀区科技工业和信息化局书记雷金源、广州越秀区科技工业和信息化局副局长黄勇、中国非公立医疗机构协会副会长兼秘书长郝德明、广东省健康管理学会健康体检管理专委会主委冉炜、平安好医投资管理有限公司CEO邢立萍、广州平安健康（检测）中心总经理范松华等来自政府单位、行业协会、平安集团广州地区各专业公司、合作单位等社会各界人士出席开业盛典。