中国人寿以官方主赞助商身份与CBA联赛续约三个赛季

10月17日，中国人寿与CBA续约合作新闻发布会在浙江诸暨举行，中国人寿以“官方主赞助商”身份与中国职业篮球顶级赛事CBA联赛续约三个赛季，同时聘请CBA球员易建联出任中国人寿品牌形象大使，并冠名“少年CBA·全国挑战赛与小记者梦想计划”。中国人寿集团成员单位广发银行也同步以“官方合作伙伴”身份续约三个赛季。

中国人寿集团副总裁盛和泰表示，2017年中国人寿成为CBA联赛首个官方主赞助商，一直致力于成为CBA乃至中国篮球事业最重要、最坚定的支持者。在今年新冠肺炎疫情影响下，中国人寿与CBA联盟同舟共济、守望相助，以篮球运动特有的方式为全社会抗击新冠肺炎疫情注入正能量，特别是作为国内第一个重启的全国性大型体育赛事，CBA率先复赛和顺利完赛，对复工复产等有着积极意义。中国人寿与CBA续约，也进一步向社会传递希望、信心和力量。

CBA联盟董事长姚明表示，在中国人寿的支持下，CBA进入2.0时代的各项发展举措顺利开展，双方取得了丰硕的合作成果，形成了良好的社会效益，期待在未来三个赛季中，双方合作不断深化取得更大成绩。姚明还代表CBA联盟向中国人寿赠送“6号”纪念球衣，寓意“3+3”，即中国人寿与CBA在成功合作3个赛季的基础上，又顺利达成3个赛季的续约合作。

会上，中国人寿还与CBA共同启动“少年CBA·中国人寿全国挑战赛与小记者梦想计划”。据企业相关负责人介绍，“少年CBA”项目是CBA联赛2.0升级计划中全新推出的一项重要青少年赛事培训体系。冠名“少年CBA·全国挑战赛与小记者梦想计划”将有利于进一步丰富资源，为广大青少年提供更加广阔舞台，让孩子们在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、磨炼意志，也为青少年健康发展和中国篮球后备人才培养贡献金融保险力量。

该负责人表示，中国人寿一直致力于将篮球运动推广到更广泛的青少年人群中。在续约CBA联赛的同时，将进一步拓宽“百校体育扶贫计划”覆盖面和参与度，将从原有的4个中国人寿定点扶贫县，扩展到“三区三州”深度贫困地区的更多学校，惠及更多学生，让体育运动成为孩子们健康成长的动力源泉。

据介绍，2019-2020赛季，CBA球员合同保障险为16家俱乐部41人次联赛注册球员提供理赔。会上，正在美国接受康复治疗的易建联通过视频对中国人寿远程回访、快速理赔服务表示感谢，同时宣布自己中国人寿品牌形象大使的新身份，与中国人寿一起为中国篮球事业发展带来新能量，作出新贡献。随着与CBA联赛的续约，中国人寿将持续完善CBA球员合同保障险运营管理，将部分球员奖金纳入保障范围，同时适当调整保险费率。