河北省儿科学会成立 河北省儿童医院党委书记尤殿平当选为会长

10月17日，河北省儿科学会成立大会在石家庄召开。

会上，河北省民政厅主任赵航宣读《关于准予成立河北省儿科学会的决定书》，河北省科学技术协会学会学术部范玉鑫调研员宣读《关于研究接纳河北省儿科学会为团体会员的函》。

河北省科学技术协会副主席郑丽萍、河北省民政厅二级巡视员郭百服、国家儿童医学中心主任、首都医科大学附属北京儿童医院院长倪鑫先后在大会上致辞，对河北省儿科学会的成立表示祝贺，希望学会在常务理事会带领下，在全体会员的共同努力下，坚持与时俱进，开拓进取，争创一流，办好学会，为河北省儿童健康事业做出更大的贡献。

大会审议通过了《河北省儿科学会章程（草案）》《河北省儿科学会会费标准》等相关规定，选举产生了河北省儿科学会第一届理事会会长、副会长、秘书长、副秘书长及理事会常务理事、理事。

河北省儿童医院党委书记尤殿平当选河北省儿科学会会长。

会上，尤殿平表示，河北省儿科学会自筹备以来，受到各级领导的高度重视，得到省内热衷于儿科事业专家的积极响应。在今后的工作中，学会将大力开展儿科学术交流，讨论本领域专家共识，制定儿童健康与疾病诊治规范，开展诊治与防控技术开发、推广与转化，传播最新医学科技成果，组织学术会议、重点学术课题探讨和科学考察等活动，儿科学会的成立搭建了一个交流互鉴、相互合作的平台，将为推动河北省儿童健康事业的发展、应对严峻的儿童健康与疾病挑战、培养学科人才、加强学科间诊治能力建设提供新的力量。

据主办方介绍，河北省儿科学会是由河北省儿童医院牵头成立的河北省一级学会，属学术性社会团体。儿科学会经河北省民政厅批准，由河北省科协主管。学会成员由全省儿内科、儿外科及相关的影像医学、检验、护理、卫生管理等领域的科学技术工作者自愿组成，是依法登记成立的学术性、非营利性法人社团。该负责人表示，学会旨在团结组织全省广大儿科领域医学科技工作者，充分发扬学术民主，提高儿科医学科技工作者专业技术水平，促进儿科医学科技的繁荣发展，加强儿科医学科技的普及与推广，促进儿科医学科技队伍的成长，为学会会员和儿科医学科技工作者服务，为广大患儿的健康服务，为健康河北、健康中国服务。

本次大会，还特别邀请了来自北京儿童医院、河北省儿童医院、河北省人民医院、河北医科大学第三医院等知名专家，结合各自的专科领域作了学术交流。