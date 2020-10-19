直播预告：代谢综合征与糖尿病有怎样的密切联系

代谢综合征是指人体的蛋白质、脂肪、碳水化合物等物质发生代谢紊乱的病理状态，是一组复杂的代谢紊乱症候群，包括血糖升高、腹型肥胖、血脂异常和高血压。这些代谢紊乱是心、脑血管病变以及糖尿病的病理基础。

大部分糖尿病、高血压、高血压患者和肥胖人群，或多或少都患有一定程度的代谢综合征。特别是糖尿病患者，由于胰岛素抵抗的原因，大多都会伴随着代谢综合征。也可以说，代谢综合征是导致糖尿病发生的一个因素。糖尿病和代谢综合征二者是相辅相成的关系。同理，有共同的预防及治疗措施，防治住一种代谢紊乱，也就有利于其他代谢紊乱的防治。

2020年10月20日（周二）16:00-17:00，“人民好医生”客户端将邀请复旦大学附属中山医院内分泌科主任李小英教授进行视频直播，为大家在线科普代谢综合征与糖尿病的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

李小英，复旦大学附属中山医院内分泌科主任，主任医师，博士生导师。中华医学会糖尿病学分会副主委，上海市医学会糖尿病学专科分会主委，教育部代谢与分子医学重点实验室副主任。承担科技部十三五国家重点研发计划慢病防控项目，国家自然科学基金重点项目、国际合作项目等10余项。担任《Endocrine Reviews》、《Journal of Diabetes》杂志副主编，《Diabetes》、《中华内分泌代谢杂志》、《中华糖尿病杂志》、《中国糖尿病杂志》编委。

擅长：糖尿病、甲状腺疾病、肾上腺疾病、性发育异常的临床诊治，同时在肥胖、脂肪性肝病、糖尿病领域有大量研究。

代谢综合征和糖尿病其实也有着本质的区别，首先代谢综合征是一组以肥胖（尤其是腹型肥胖）、高血糖（糖尿病或糖调节受损）、血脂异常（高甘油三酯血症或低HDL-C血症）以及高血压等聚集发病、严重影响健康的临床症候群。

代谢综合征受遗传和环境的双重影响，是导致糖尿病，心血管疾病的危险因素。我国关于代谢综合征诊断的标准如下（具备三项或多项即可诊断）：

1，超重和（或）肥胖，体重指数大于等于25kg/m2；

2，高血糖：空腹血糖≥6.1mmol/L（或）葡萄糖耐量试验，两小时血糖≥7.8 mmol/L（或）已确诊为糖尿病并接受治疗的患者；

3，高血压：血压≥130/85mmHg（或）确诊治疗患者；

4，空腹血甘油三酯≥1.7 mmol/L；

5，空腹血高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）＜1.04 mmol/L。

代谢综合征治疗主要就是通过合理调节饮食和适当运动减轻体重，使体重控制在合适范围。在减肥和运动外，二甲双胍和胰岛素增敏药噻唑烷二酮类物都是临床常用的增加胰岛素敏感性的药物，减轻胰岛素抵抗。另外，调脂治疗在代谢综合征中的作用也很重要，常见药物有贝特类和他汀类。

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