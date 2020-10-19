受访专家：北京大学人民医院心内科主任医师 张海澄

首都医科大学附属北京安贞医院心内科副主任医师 杨红霞

本报记者 徐文婷

心比人平均老13岁

一个人的心脏年龄和他的实际年龄应该是吻合的，但由于城市化、现代化等原因，人们过多地暴露于心血管病危险因素中，导致心脏过早衰老。一项对17.7万人心脏年龄的跟踪研究显示，受试者平均实际年龄为53岁，平均“心脏年龄”却为66岁，较实际年龄老了13岁。而且，男性心脏更易衰老。受试者中，男性平均实际年龄为54岁，但“心脏年龄”为69岁;女性平均实际年龄为53岁，“心脏年龄”为63岁。

北京大学人民医院心内科主任医师张海澄接受《生命时报》记者采访时表示，心脏是维持血液循环系统的重要动力，如果按一个人心脏平均每分钟跳70次、寿命70岁计算的话，心脏一生昼夜不停要跳近26亿次。若将人体比作汽车的话，心脏就是永不停歇的发动机，心脏早衰意味着发动机提前老化，即使外表保养得再光鲜亮丽，也会因动力不足而进厂维修。发动机超龄工作，可随时换新的，心脏早衰却没办法焕然一新，只有平时多加爱护，才能让心脏保持年轻态。更值得强调的是，心脏是全身的“营养泵”，一旦它衰老了，泵血功能降低，身体各部位也会随着供血不足逐渐老化，比如胃肠道功能减退，会出现恶心、食欲不振等症状;肾脏功能受影响时，会出现夜尿增多、少尿或下肢水肿;肺功能减退会出现呼吸困难，人体血氧含量随之降低，进而导致心脏不得不加速工作来促进血液循环，最终形成恶性循环。心脏年龄变大，意味着致命性心脏病和中风风险也会增加，死亡年龄可能因此提前。

心血管病还会给家庭和社会带来巨大的经济负担。为了让公众“知风险，早干预”，国家卫生健康委员会等多部门发起了“健心行动”，公众可通过公众号进行“心脏年龄”测试。虽然不能仅靠几道题就准确计算出心脏的寿命，但可对心脏“超龄工作”者起到警示作用。

几大因素催心老

通常来说，人的心脏机能会随着年龄增长而逐渐衰退，对于男性来说，55岁左右是心脏的“高压线”，女性则是65岁，但女性在进入更年期后，心血管病发病风险会大增，这些都是我们不能左右的自然规律。

张海澄表示，除了年龄、性别和早发冠心病家族史，影响心脏年龄的危险因素还有几十种，令人欣慰的是，其中大部分是可以自我改善的。例如，更年期激素水平变化是心脏不可避免的“催老剂”，但女性采取健康生活方式的比例更高，患心血管病的风险因此低于男性。对中国居民来说，“三高”、吸烟、肥胖是最凸显的危险因素，也是可防可控、最易改变的因素。

高血压。我国成人高血压患者超过2亿，若对高血压不加以控制，会导致心肌肥厚，全身血管受损，随着时间推移，心脏会因不堪重负而发生衰竭。研究显示，70%的心衰由高血压所致，还可能出现与之相关的冠心病、房颤等并发症。

高血脂。我国约1/3的成年人血脂超标，这容易诱发冠状动脉粥样硬化，硬化的动脉又会引起心肌缺血，使心脏功能减退。当血脂高到一定程度，血液中的一些物质就会堆积在血管壁上，若进一步发展，可能出现血栓、心梗。

高血糖。高血糖会引起体内代谢改变，导致血管内物质逐渐堆积、血管狭窄和动脉粥样硬化，严重的会造成心肌缺血。

吸烟。烟草中的尼古丁会使心搏出量增加，引发高血压;若烟草中的一氧化碳进入血液，会使血液含氧量降低，最终可能诱发心梗。研究发现，吸烟者发生心梗的风险是正常人的3倍。

肥胖。肥胖者由于脂肪堆积，循环血容量增加，会加重心脏负担。肥胖还容易导致冠状动脉粥样硬化，引起心肌细胞脂肪沉积、心室壁增厚等。

心脏早衰有迹象

发动机过载会发烫、冒烟，心脏疲劳时也会发出求救信号。及时发现这些信号，并进行预防或治疗，对健康非常重要。

胸痛胸闷。这是最常见的心脏病信号，多发于左前胸，一般为持续几分钟的闷痛或压痛，尤其会在运动、饱餐、受凉、吸烟时发生。有些人症状不典型，只是感到气不够用或上腹痛、肩痛等。

心慌气短。运动后，如连续上三层楼、做一般性家务等，会感到心跳明显加快，并出现呼吸急促、心慌等症状，休息一会儿才能缓解，可能是心脏功能减弱的表现。

不能平卧。这是典型的心脏病表现，病情稍轻者可能出现平卧时呼吸困难，换成较高的枕头或半卧才觉得呼吸顺畅;病情严重者不能平卧，甚至在睡觉时憋醒，坐起身才能缓解，有时还可能伴有咳嗽。

疲乏无力。觉得浑身没劲，运动耐力明显下降。

下肢水肿。若脚背、脚趾、踝关节等部位浮肿，一般两侧对称，用手指按压后出现小坑，说明心脏功能可能不好。

面部变色。突然出现脸色灰白、嘴唇或鼻尖等部位发紫，也可能预示着心脏出了大问题。

首都医科大学附属北京安贞医院心内科副主任医师杨红霞提醒，如果出现上述现象，建议及时就医，做一次心脏检查，以便及时采取防治措施。

心脏减龄定计划

“30岁的人60岁的心脏”并非一朝一夕形成的，要想做到“60岁的人30岁的心脏”，也需要长年累月地坚持保养。怎样做才能减慢心脏“衰老”的进程呢?

定期体检。杨红霞表示，体检能及时发现心血管异常。普通人每两年进行一次常规检查即可;有心脏病家族史及高风险人群，建议每年做一次体检，包括血压、血脂、血糖、心电图等;平时要养成摸脉搏的习惯，如早上醒来、胸闷心悸时，要有意识地通过脉搏了解心率。若频繁出现心率过快，应及时就医。

留心三高。建议大家提高对高血压、高血脂、高血糖的防范意识。英国高血压协会专家凯瑟琳·珍纳表示，测量血压是延年益寿的第一步。提倡家中备个血压计，18岁以上成年人每个月自测1次;高血压患者即使血压达标也应每周自测1~2次，观察血压变化;如果血压未达标或有相关症状，最好每天测1次，并及时请医生调整治疗方案。

科学饮食。注意少食多餐，多吃新鲜蔬果。一项针对我国50万人的研究表明，与不吃和很少吃水果者相比，每天吃水果的人心血管病死亡风险低40%。做菜时少放盐，每人每天不超过5克，如果觉得味道淡，可用蒜、姜、醋、胡椒等调味。肉类尽量以三文鱼等深海鱼为主，减少猪肉等红肉的摄入量。

戒烟限酒。研究显示，戒烟对预防心血管病复发的作用显著，戒烟24小时就会出现血压下降、心跳变缓等积极改变，发生心血管意外的风险也会随之降低。喝酒会使心肌失去弹性，心脏扩大，胆固醇升高，伤害心脑血管系统，所以必须限制饮酒。

多做运动。与不运动的人相比，每周做中高等强度运动的人，缺血性心脏病风险下降64%。建议每周进行150分钟中等强度有氧运动，如慢跑、游泳、骑自行车，或75分钟的高强度运动，如跳操等。久坐的上班族建议至少每个小时起身活动一次，以保持全身血液流通顺畅。即便患有心血管病，也不要因此放弃运动，应在医生指导下循序渐进地锻炼。

控制体重。超重和肥胖是心血管病的主要危险因素。建议家里常备一个体重秤，家人间相互督促，控制体重，可降低心血管病发病风险。

戒躁戒怒。坏情绪是心脏的大敌，建议遇事不急躁，心情不好时多和家人朋友沟通，想发脾气前先数10个数，平复情绪。