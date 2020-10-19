青岛市胸科医院全员5轮核酸检验 结果全是阴性

人民网青岛10月18日电 （邢曼华）10月18日16时，青岛市人民政府新闻办公室召开疫情防控情况新闻发布会，通报最新疫情防控和处置工作。

青岛市副市长栾新表示，青岛这次在疫情中反应迅速，创了三个5天纪录：5天之内完成一个千万级检测，在世界上是第一次；5天找到“零号病人”；不仅找到“零号病人”，还进行了全员核酸检测，在5天之内告诉大家，青岛此次疫情不存在社区感染的风险。

青岛市胸科医院全员已完成五轮核检，未发现新增阳性检测结果

据青岛市副市长栾新介绍，青岛市胸科医院是本次疫情集中感染的地点，对此，青岛市疾控部门采取了多项措施加强管控。一是胸科医院第一时间暂停诊疗，对所有相关人员严格执行隔离保护，并对相关区域等级进行升级，同时派驻有经验专家入驻进行管控；二是对胸科医院全部医务人员、后勤工作人员开展了5轮核酸筛查，目前结果全是阴性；三是对胸科医院环境进行循环消杀，并对环境进行核酸检测；四是及时将阳性患者安全分流到市第三人民医院和青医附院，胸科留院人员全部单间治疗；五是对院感控制进行再细化，成立专班，每个病区安排专人督导；六是做好对在院患者、后勤人员的后勤保障服务工作，所有在院工作人员也单人单间，保证生活质量。

青岛在建一所大型传染病医院 2023年初投入使用

据介绍，青岛正在建设一所以感染性疾病诊疗为特色、综合医疗为支撑的三级综合医院，将于2022年底竣工，2023年投入使用。

这所医院将是一所“平战结合”的医院，“平时”从事日常诊疗，“战时”转化为重大疫情防控救治基地。医院坐落于青岛高新区，总投资15.8亿元，占地180亩，建筑面积达16.9万平米、将有1000张床位。

确诊病例救治工作有序有效进行 1例重症患者已转为普通型

据悉，今天，一位重型患者转为普通型。截至10月18日12时，青岛市共有13例确诊病例在院治疗，其中危重型1例，重型2例，普通型8例，轻型2例。青大附院收治3例，其中危重型1例，重型1例，普通型1例，患者情况稳定。

青岛市第三人民医院收治10例，重型1例，普通型7例，轻型2例。目前1例重型病例和1例普通型病例病情好转；昨日受高血压、糖尿病等基础疾病影响病情加重的另1例普通型病例，在调整治疗方案后病情稳定；其余7例病情平稳。

目前，救治工作正积极有序有效进行，基本状况平稳。