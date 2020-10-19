重视儿童生命教育让人生更精彩

生命对每个人只有一次，生命教育是直面一切生命的教育。通过生命教育，让儿童认识自己、了解他人，懂得生命的意义与价值，学会积极生存、健康生活和独立发展。教育是为了让个体的潜能得到最大限度地激发，让生命过得更有意义、更加精彩。生命教育是教育最本质、最核心的内容，只有认识生命、尊重生命，才能把握生命，提高生命的价值。以生命视角认识自己，认识自然和社会，不仅能给儿童一种新的——生态系统的思维方式，也能加深儿童对生命的理解和认识，促进儿童爱护生命、健康生活、创造生命价值的自觉行为。

生命教育具有很强的实践性，可以教会孩子许多技巧，让孩子学会控制自己的不良行为与情绪，学习善待他人和积极的社会交往，懂得如何保护自然和环境，养成健康的生活方式和良好的生活习惯。生命教育是为幸福奠定基础的教育，它源于自然，又高于自然，既可以延长自然生命的长度，又可以让生命的社会性与精神层面更丰富、更深刻。

生命教育应该从儿童开始，并贯穿人的整个一生。儿童生命教育的内容要贴近儿童、贴近生活。

首先，要让儿童认识自己。知道“我是在家人的呵护下出生和成长的”“我是独一无二的”“我有优点也有不足”“我会高兴、会生气、会伤心、会沮丧”……只有认识自己，才能正确对待自己。以往我们的教育更重视儿童对客观世界的认识，而忽视了对主观世界的认识，致使儿童自我意识的觉醒度不高，自我控制和自我管理能力不强。

其次，要让儿童了解他人。让儿童知道还有许多与自己不同的人，他们有自己的想法、要求和特点。通过认识他人进一步了解自己，认识到他人有与自己一样的地方，也有与自己不同的地方，世界就是由各种各样的人组成的，每个人身上都有值得学习的优点，要学会尊重他人、善待他人。

再次，要让儿童认识自然界的动植物。儿童要知道人类是自然界的一部分，人类与其他生命之间相互依存。当我们伤害了其他生命，人类自己也会遭到伤害，如捕食野生动物，会破坏动物生物链，还会将动物身上的病毒传染给人类。要让儿童从小树立正确的自然观，自觉保护自然界的各种生命，通过认识自然界，了解生命的多样性和独特性，懂得除了人类，其他生命也需要被尊重、被呵护。

生命教育需要家庭、学校、社会相互配合、协同共育。要将生命教育融入家庭生活、学校教育和社会实践，形成目标一致、协调统一的生命教育体系。家庭是教育的基础，家长要重视培养儿童健康的生活习惯和生活方式，多让儿童接触大自然，观察植物的生长，了解动物的习性；鼓励孩子多与其他小朋友交往，在交往中学会尊重别人；注重挫折教育，提高儿童抗挫意识和能力。学校要让生命教育进课堂、进教材、进教研项目，要加大对生命教育的教学研究和教学探索，加大教师队伍的建设，提高生命教育的质量。社会要开辟更多的实践基地，为儿童走进大自然创造条件，多为儿童提供可观察、易操作的实践项目，多搭建一些促进儿童之间互动合作的活动平台。现在很多社区都很重视环境绿化和环境创设，但是儿童视角还很不够，“儿童优先”的理念还没有融入社会生活中。在美化环境的同时，应该从促进儿童发展的视角，多给儿童提供一些发展的机会和空间，比如可以让儿童参与社区的绿化，可以在社区为儿童设置一些种植角等。

生命教育比较抽象，如果方法不对，儿童很难接受理解。我们在进行生命教育时一定要尊重儿童发展规律，由近及远、循序渐进。

第一，要与儿童的生活紧密相连，避免说教。生命教育不能从概念到概念，要渗透到儿童的生活之中，比如吃饭时要让儿童懂得不挑食、少吃快餐；培养生活习惯时要让儿童讲究卫生，勤洗手，不用手去摸脸和嘴；走路时，要引导儿童多观察周边的花草、树木。生命不等于生活，但是生命要靠生活展现，因此可以通过“活生生”的生活进行生命教育，即将生命教育融入儿童的日常之中。

第二，要让儿童多接触大自然。不走出校门、家门，生命教育是很难开展的。大自然是生命教育最好的教材，通过观察各种植物，让儿童感受到生命的变化，从萌发、生长、蓬勃发展到枯萎死亡，认识到生命的发展和生命周期的规律，感悟生命存在的价值。家里可以给儿童提供植物角，比如将土豆、黄豆等放在水中让儿童观察它们的变化。

第三，启发儿童探究生命的奥秘。儿童是天生的哲学家，他们喜欢问“我是谁？”“我是从哪里来的？”“我会死吗？死了还能见到爸爸妈妈吗？”这些问题都是属于哲学范畴的问题。儿童对生命的奥秘充满好奇，成人要抓住儿童的好奇心，一步一步地引导儿童主动寻找答案，探究生命的奥秘。有些成人会告诉孩子：“你不懂，长大就知道了”，实际上，这等于放弃了生命教育最好的机会，成人应该正面回答儿童的提问，用儿童能理解的方式给他们解释，或者带着儿童一起去查找答案，从而拓展儿童对生命的认识、巩固儿童对生命探究的兴趣。

第四，鼓励儿童饲养小动物。对生命的认识离不开亲身实践。儿童很喜欢小鸡、小鸭、小狗等小动物，可以让儿童养养小动物，增加一些体验和感受。家长一定要让孩子自己动手，可以帮忙，但不能包办代替。儿童在照料小动物的同时，会增进对小动物的了解，对鲜活的生命有真切的体会。最好能够让孩子观察到一个小动物生命的全过程，从出生、到成长、再到死亡，了解一个完整的生命周期，儿童能够感受到一个生命是如何从嫩弱到强大再到死亡的。家长要引导儿童多观察，并说出自己的感受。

生命教育应该从儿童开始，它会给人一个朝气蓬勃、生机盎然的精彩人生。（中国儿童中心党委书记、儿童教育专家 丛中笑）