前几天，我认真观看了《名师大讲堂》王小骞老师的讲座，受益匪浅。

和孩子说话有讲究

“55387”黄金定律，适合家长，但在现实中很难做到。“55387”黄金定律的内涵是，沟通之道最主要的体现在：

55%的态度：家长说话的神态、表现，都能影响到孩子的表现，你说话的态度温和，孩子也会温和地回应；如果你态度恶劣，孩子则横眉冷对，甚至会把耳朵“加盖”。

38%的口吻：家长讲话的语气直接影响孩子的情绪，我家孩子这方面就非常的明显，如果我说话声音大或者指出她哪里不对，她就会据理力争，甚至顶嘴。相反，我用温和的语气和她说话，或者夸她，她则非常开心，会抱着我说：“妈妈，你是世界上最好的妈妈，我最爱妈妈了，我会继续努力的，骄傲是不对的”。口吻的不同，收到的效果真是大相径庭。身为家长，要学会控制自己的情绪，尽量把负面情绪扼杀在摇篮里。

7%的内容：做到上面两点，父母的话孩子就很容易听进去了。

夸孩子的技巧

王小骞老师说，夸奖是对事也对人，批评是对事不对人，这个观点非常精辟。

她列举了自己闺女问她的一个问题：“妈妈，白云后面是什么？”她答：“白云后面是大气层。”孩子继续问：“那大气层后面是什么？”“宇宙。” 孩子又问：“那宇宙后面是什么？”“妈妈不知道这个答案。”这个问题把她难倒了，因为至今没有人能回答出这个问题。随即，王老师“狠狠地”夸了孩子一番：首先，“宝贝你提了一个很有质量的问题，太好了”，这是对事的夸奖；其次，“你这个好奇心真是让妈妈吃惊，等你长大后研究出来，告诉妈妈好不好”，这是对人的夸奖，这种高质量的夸奖，对孩子的触动非常大。

我们作为家长对孩子的好奇心、善良、与人分享等等小细节、小事情，都不要吝惜自己最美的语言，要“狠狠地”夸奖孩子。

大人的行为、语言往往会影响孩子。我有时会把工作上的负面情绪带到家里，孩子并没做错什么，因为自己心理不痛快，说话语气就冲，孩子也很委屈：一天没看到妈妈了，本来开开心心地扑进我怀里，想把她一天的开心与不开心与我分享，而我连听的机会都不给她，一下子就吼出来，自己是痛快了，而孩子则眨巴着无辜的大眼睛看着我，甚至紧紧地抱着我。

这时的我也会自责，会把嘴巴拉上拉链，让自己情绪稳定。

所谓的术DCapp法，包括五个方面——

夸细节：一定要具体地夸，夸对的部分，不要一味地只看到错的揪着不放，这样能帮助孩子改掉马虎的毛病、增强专注力。

夸协作：不要让孩子成为一座孤岛，要让孩子们学会协作，不论是在体育活动中还是做值日等等，都要与大家齐心协力，共同完成。闺女在开学的几天里，与同学一起做老师的小帮手，表现不错，每当自己说起时，满脸自信，希望以后继续努力。

夸态度：要让孩子养成做事情认真、努力完成每个不同难易程度事情的习惯。

夸奖不贬损：让她感觉到自我荣誉感、自我价值感。

前几天，闺女在学校把语文、数学、英语作业都完成了，宝爸一顿夸：“宝贝，看看今天是不是比昨天有进步了，这样是不是节省了好多时间，你可以干你喜欢的事了，时间是不是多了好多？”“爸爸，是的，我好开心，以后我也会这样的，不骄傲，我要继续保持，这样我就可以看我喜欢的恐龙立体书和宇宙百科了”。

夸计划：让孩子干她自己能干的事，有计划地去做。比如整理书包、文具、书桌、玩具等，这方面我女儿做得还不错，很早的时候就开始了，鼓励她坚持下去。

不要说“你真棒，很聪明”，这样只会把孩子夸笨了，她只会做简单的事情，耍小聪明。

家长要有方法有耐力

对于孩子写作业拖拉问题，王老师认为，今日事今日毕，让孩子知道作业是自己的事情，不是家长的事情，让孩子决定写作业的时间，玩就玩个痛快，但不管有多晚，作业一定要写。困、累都不是借口，孩子写，家长要陪着，不能玩手机，可以选择在一旁看书。

这样试几次，孩子自然就知道作业是自己的事情，妈妈真的会不管，就会提前制定自己写作业时间规划了。这虽考验家长的耐力，但很有效果。

对于不少孩子们玩游戏忽略了正事，王老师建议家长培养孩子的广泛兴趣，骑自行车、跳绳、剪纸、打球等一切孩子喜欢的事情，使之从玩游戏中解脱出来。

做孩子不容易，作家长更不容易，相互配合、相互理解，双向沟通。家长要了解孩子想法、尊重孩子，这对孩子的心理健康很有好处，也能得到我们想要的结果。（张影）