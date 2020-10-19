父母要有听孩子倾诉的修养

在家庭教育工作实践中，我发现今天的很多父母善于学习，对家庭教育新知识、新体系的了解和掌握能力很强。我们每当讲到家庭教育的新理念、新方法时，年轻父母们一点即通，一听就懂，发言时讲得头头是道，这得益于现代家长不断学习。

然而，我发现很多父母普遍存在一个问题，即知易行难。年轻父母们了解了家庭教育新知识，掌握了家庭教育理念，但是很多人一接触到家庭教育实践，尤其是教育自己孩子时，那些科学的理念和教育方法全被抛到了脑后，只凭感觉施教，甚至只剩下吼和骂了，其教育效果可想而知。

很多父母都知道教育孩子先要了解孩子，言为心声，了解孩子，就要善于倾听。可是很多父母听到不耐烦处，不等孩子把话讲完，就粗暴打断孩子的话；或者不肯蹲下身来倾听，高高在上，像听答辩会一样，专门寻找孩子话语中的漏洞，挑孩子话语中的瑕疵。

常有人抱怨孩子有事瞒着父母，不肯告诉父母。父母想没想过，您没有耐心倾听，您不善于倾听，难道不是造成亲子疏离、孩子不肯和父母说实话的原因之一嘛！艾默生讲过一句话：“所谓‘耳聪’，也就是‘倾听’的意思。”无独有偶，古希腊伟大的哲学家德谟克利特也讲过很有道理的一句话：“只说而不愿听，是贪婪的一种形式。”细想想，许多孩子不愿意和父母说心里话，有事自己闷着，是否因为父母只顾自己讲，不喜耐心倾听孩子而造成的呢？从我接触的诸多家庭教育案例来看，大半都是这个原因。

从我与自己的青春期孩子顺利沟通的经验来看，学会倾听，是打造良好亲子关系、走进孩子心里，了解孩子，发现孩子，从而更好地教育引导孩子的有效方法之一。

首先，要理解孩子，理解孩子的不成熟，理解孩子认知上的差池，理解孩子的幼稚，把倾听当作一次很好的了解孩子、增进亲子感情的良机。父母一定要意识到，孩子肯向您倾诉，甚至把自己心底的小秘密告诉您，这是孩子对您的极大信任。切不可伤害孩子的自尊而使之从此关闭心扉。

其次，倾听中做孩子话题的积极参与者，当发现孩子的话题跑偏，出现不正确的思想苗头时，要以孩子可以接受的态度和方式方法，引导孩子步入正确的认知轨道。我的孩子曾悄悄向我透露他追星追剧的小秘密。当时正值孩子学习紧张时候，我没有马上训斥他追星追剧耽误学习，而是告诉他我当年也曾感同身受，并和孩子一起讨论他喜欢的明星和剧目。其间，夹杂自己的观点和看法，把自己对孩子追星追剧的得失感，以讨论交流的方式告诉孩子。讨论和交流中，孩子既倾诉了自己对一些明星的崇拜和对热播剧目的迷恋之情，我也把哪些是孩子应该学习借鉴的，哪些是不该模仿的，和风细雨地慢慢渗透给孩子，避免了直白、颐指气使的说教，避免了亲子隔阂。

家长善于倾听，给孩子情感倾诉开辟一个宣泄的渠道，会极大地纾解孩子成长中的焦虑和紧张。

第三，倾听时切忌心不在焉。孩子满心欢喜地和父母倾诉他感兴趣的事情。有些父母支支吾吾，嗯嗯啊啊，或看手机，或忙着做其他事情。父母的一心二用孩子会看在眼里，伤在心上，影响亲子感情进一步提升。所以，父母在倾听孩子时，一定要心无旁骛。

第四，适时引导孩子主动向父母倾诉。有的孩子性格外向，遇到高兴的或不高兴的事都愿意和家长畅聊；有的孩子性格内向，大事小事都闷在心里。父母最了解自己的孩子，遇到性格内向不喜言谈的孩子，父母要注意观察，把握时机引导孩子说出心里话，既让孩子倾吐心声，疏导孩子心理，也能使父母了解孩子的所思所想，有针对性地教育引导孩子。

有人讲过这样一句话：“听别人说是一种修养，使别人听，是一种艺术！”希望我们做父母的，都能有这样的修养和教育艺术。（浙江省妇女干部学校·《家庭教育》编辑部副编审 冯永平）