有时候，我们对一个人恨意满满，是因为潜意识里，我们依然想借助这份恨意和对方连接。

恨意难平下的草率

薇的老公很“渣”，不尊重她，从不在乎她的感受，她当初为了与他结婚几乎和家人决裂，却换得一个被分手的结果。回想过往，她恨透了他，发誓要焕然一新，让他高攀不起。

于是，她开始疯狂整容，一向清秀自然的脸整得非常僵硬，连笑的表情都不能持久。最糟糕的是，她在一种报复前夫的心态下和一个她根本不喜欢的人在一起，她怀孕了，本想打掉孩子，但男方坚决不肯，说想娶她。于是奉子成婚。

后来她承认，她内心的真实想法是想报复前夫。因为前夫在和她离婚后很快有了新女友，天天晒合影秀恩爱，对她刺激很大。她想让他知道：“离开你我立刻就再婚了，你对我来说才什么都不是，你无法给我造成任何影响！”

再婚后她才发现自己是多么草率，一个根本不爱的人，却要和他日夜相守，还要共同育儿。她深深地后悔了。

再见她时，她正在起诉离婚，孩子被男方藏起来了。她已有整整七个月没见过孩子了，整个人都处于崩溃状态。不禁让人唏嘘：为了“报复”一个不在乎她的人，她付出了如此惨重的代价。

恨最终伤害的是自己

一项研究数据显示：在分手后，53%的人希望前任过得不如自己；而42%的人则表示，曾有过报复前任的想法。为什么这么多人想报复前任？难道Ta们不知道报复最终一定会反噬到自己身上吗？也许他们并非不知道，只是恨意难平。

有一位女孩给我连发了数十条私信。原因是男朋友突然提分手，她怎么问也问不出分手的理由。男方就是说觉得两人不合适，没有再走下去的必要了。她哭泣、哀求、撒泼、咒骂，都没用，男方态度坚决，很快就搬走了。她蒙了，随后恨溢满心头。

她说：“分手后，我满脑子都是恨，在想怎样报复这个无情的男人。”听起来她对前任痛恨之极、毫不留恋，但实际上，“恨”是一种非常强烈的情感，和爱一样。有时我们对一个人恨意满满，是因为潜意识里，我们依然借助这份恨意和对方连接。

一个曾经的爱人，突然变成了陌生人或仇人，哪个更容易接受？对于很多人来说，仇人比陌生人更容易接受。因为陌生人意味着你们之前的一切都不存在了，快乐也好，伤痛也好，一切戛然而止，从今以后再无瓜葛。这对人的大脑来说是一个“未完成事件”，而心理追求闭环，所以未完成事件对很多人来说难以忍受。而仇人，虽然和爱人的意义截然不同，却也是生命中非常重要的人。甚至在已经结束了的亲密关系中，恨意会让你感觉你们之间依然存在着深层、私密的连接，一切好像都还没有结束。从而能在一定程度上抚慰你“失去”的伤痛。

当正面的连接不可得时，我们的潜意识倾向于把“恨”作为一种折中和妥协。从这个方面来看，“恨”有它存在的正面意义。然而，如果你放任自己一直这样恨下去，最终伤害的一定会是你自己。

我们该如何面对

1. 允许自己“恨”一时。

你压抑得越多，分裂得越多，所以允许自己恨，将其视为一种暂时的非常时期。同时对自己宽容，不把已过去的感情的失败过分看作成是自己的责任，不要一味自责和后悔。

2. 一份喜欢的工作或爱好能帮到你。

无论是音乐、舞蹈、烹饪还是健身，一份热爱的事可以极大程度上填补一个人内心的空洞，也可以更好地打发时间，不给你翻来覆去咀嚼过去的机会。

3. 找信任的人倾诉，或寻求专业帮助。

倾诉是一种很好的解压方法，尤其当听的人没有评判，而只有接纳的时候。当很多想法在脑海里的时候，可能是没有头绪的一团乱麻，说出来会清晰很多，也更容易找到解决办法。

4. 分清什么是真正成熟的爱。

弗洛姆说，真正的爱情，是在彼此身上唤起某种有生命力的东西，而双方都会因为唤醒了这样的生命力而充满快乐。

不成熟的爱是什么？是“我必须被你所爱，否则我就会死！”这是小孩子对父母的爱。因为小孩子没有父母就活不下来，所以他们天然地爱父母，并充满了占有欲。

而成熟的爱则是：“我爱你，是因为我们在一起彼此都很快乐。如果你不能感受到由衷的快乐和爱意，我的爱也会消退，并且这段关系也随之丧失存在的意义。”

只有小孩子才会因为“离开”或“失去”而满地打滚，痛不欲生；成年人则会了解，一旦有一方不爱或无感，这样的关系就是对自己的贬低和折磨。

而报复，更是一场没有赢家的战争。如果把这种心态，慢慢转变成“我能在这段关系里学到什么？”“这段关系有什么值得我思考和成长的地方？”……你就会渐渐挣脱“想要报复”的躁狂心魔。（心理学硕士 晴岸）