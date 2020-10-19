Q:

我离异一年多，双胞胎儿子判给前夫，也重新开始了新感情。这段恋情持续了一年，他离异无孩，我们在一起还是挺开心的，可到谈婚论嫁时，他觉得我的孩子给他带来压力，他父母让他建议我不和孩子联系，我做不到，他提出分手。之后，经人介绍，我又认识了一位丧偶、有一女一儿、在县城上班的单位小领导。他习惯把工作上的特性带到生活中，他会因为心情不好把我拉黑，然后又拉回来。条件表面看还可以，他把资产全部转给了子女。这些都让我很焦虑，说服不了自己。

这期间前任也来找我复合，我很迷茫，也难做出决定。

罗希

A:

罗希，您好！

无论是男是女，我对于离异后的感情生活意见都是一致的：不要着急结婚。

没有经历过婚姻的人不懂得其中的不易。罗兰·米勒在《亲密关系》一书中提到，“我们因为爱恋和激情而结婚，并认为它们不会改变，我们还期望自己的配偶能成为精神伴侣，永远不会让我们失望。但这些要求太高，可能是永远无法达到的高标准。”所以随着人们对婚姻期望值的增加，离婚率也在飙升。这看似矛盾，实际一致：人们对生活有更高的要求，越来越不愿意将就。

婚姻不是一夜之间结束的，在最后决定放弃婚姻之前，双方往往经历了漫长的不满、沮丧、抱怨。也曾努力挣扎过，提出问题、沟通意见，希望可以解决矛盾，从对方身上得到自己想要得到的东西。直到彻底失望——对自己也对对方失望，离婚才成为让自己从糟糕境地中解脱出来的唯一选择。

总之，离婚是艰难跋涉的过程，那些糟糕的体验甚至会延续到离婚之后的岁月当中，离婚后有相当比例的人依然过得不好。离异后，需要一个盘点教训的过程，需要一个自我沉淀的过程，还需要一个化解消极情绪的过程。

亲密关系非常重要，其中包含人的归属需要，一段亲密关系的终结不可避免地会对一个人的自我概念带来负面影响，奖赏价值越高的亲密关系越会如此。

在这一切都还未尘埃落定之前，急着进入婚姻，风险太大，很容易成为另一个陷阱。这一段婚姻中没有得到很好解决的问题，很容易带到另外一段婚姻中。但现实中，的确是有很多人在离婚后的很短时间内再次进入婚姻，为什么？原因有三。

1.急着弥补自信的损失。亲密关系的失败，很容易带来自尊和自信的损失，会叫人怀疑自己是不是不够好，不值得人爱。这时找到另外一个肯和自己走进婚姻的人，则成了填充这种空虚的最好办法。

2.急着解决现实问题。对有些人来说，婚姻不仅是一种生活方式，也是一种谋生的手段，离婚后有财务困难的人，会很快选择再婚。

3.人格不够独立。离婚对有些人只是一种挫折，对另外一些人却可能是世界末日，这和不同的依恋类型密切相关。具有不安全依恋类型的人更难释怀被抛弃的感受，他们不是耿耿于怀地沉浸在悲伤中，就是特别着急寻找新的替代伴侣和心理依赖对象，来让自己摆脱焦虑感。

其中隐藏着一个反向规律：有自信、有实力、有钱的人才不会急着再婚。事实如此，急着再婚的人是急着捞取婚姻的红利，而一个能自给自足的人，并没有这种需求。你的情况很接近第三种。

离异一年多，第一段恋情已持续一年，说明你离婚没多久就开始了新恋情。谈不拢，分手后你马上又接受了别人介绍的对象，靠新恋情走出旧恋情。事实证明，这种办法不靠谱，没有处理利索上段关系给你带来了很多麻烦，比如对方还觉得自己有机会，对你纠缠不休。

习惯了亲密关系无缝衔接的人，往往是深感孤独，缺乏自我的人。对你来说，目前这两个男人全都不是佳偶，都诚意不够。

一个经历了离婚的人最应该明白的是：婚姻并不能够保证爱情长盛不衰，走进婚姻不等于感情进入保险箱。离异后，先恢复爱人的能力，让自己比前一段感情更聪明，更懂得处理问题。至于婚姻，应该是顺其自然的结果。

另外，经营离婚后的生活，孩子是其中重要的一环，他们的幸福紧密联系着你的福祉。

本期做客专家

晚睡，作家、情感咨询师，喜好解读复杂情感迷局，关注女性独立与成长，著有《晚睡谈心》《帮你看清已婚男人》《你配得起更好》等作品