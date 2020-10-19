【现象】睡眠监测手环热销、智能睡眠眼镜受追捧、睡眠沙龙课程预订火爆……近来，跟睡眠有关的产品和服务销售快速增长，睡眠消费成为一种健康消费新业态，走进越来越多产业界和消费者的视野。人们对睡眠质量的关注，正在助推睡眠市场规模急剧扩张，预计到2020年，我国睡眠市场的产业规模将达到4000多亿元。

【点评】

顾名思义，睡眠消费是人们为了追求睡眠质量而产生的一系列经济现象。尽管是一种新业态，但迸发出的潜力有目共睹。一份线上睡眠消费报告显示，据不完全统计，截至2018年底，我国睡眠消费市场容量已超过1万亿元。很多和睡眠相关的产品销售，更是呈现快速增长。比如，在某电商平台，使用便捷的助眠喷雾去年成交额同比增长33倍，香薰类商品成交额同比增长超过50%，传统眼罩类商品的成交额增速也在33%以上。

从“吃好了吗”“穿好了吗”再到“睡好了吗”，中国消费者的这一需求演变曲线，不仅勾勒出多元化、个性化的消费方向，也生动反映了健康消费越来越受关注的趋势。在解决“如何睡个好觉”这一问题上，有相当比例的消费者希望借助更为有效的方式来改善睡眠质量。如此巨量的潜在需求，让睡眠消费成为健康消费的一片新蓝海。

在睡眠产品的选择上，人们也更加理性。品质化、品牌化的创新产品，受到更多消费者的青睐。比如，智能控温纤维被、蓝牙眼罩、深睡枕等各类助眠产品，进入人们的购物车；一些“小而美”的助眠商品，比如一瓶有设计感的香薰，因为新意十足，吸引了很多消费者的关注；而抑菌床垫、抑菌被子、乳胶枕等传统助眠产品，也在更多地依靠品牌和品质赢得订单。消费者的理性，是助推睡眠消费市场加速走向成熟、产品更新迭代的重要动因，吸引了越来越多企业加大投入。

和所有新业态一样，睡眠消费市场也存在产品质量参差不齐的现象，有商家打着“睡眠”的概念浑水摸鱼，让消费者真假难辨。不少消费者发现，一些所谓的“网红”助眠产品价格不菲，但在实际使用过程中效果并不明显。少数消费者在网购睡眠相关产品时，也碰到过假冒伪劣、以次充好的问题。这不仅影响了睡眠消费潜力的释放，也给人们的消费安全带来隐患。

未来，随着人们对改善睡眠质量的需求不断增长和升级，睡眠消费仍有充分发展空间。及时解决睡眠市场中出现的问题，让相关企业在一个更优的发展环境下拥抱新机遇、安心搞创新，如此，才能在更好地满足人们睡眠需求的同时，带动睡眠产业成为健康消费领域一个更具活力的新增长点。

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 05 版）