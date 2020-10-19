让健身场地设施像城市运行的“毛细血管”那样，渗入社区的肌理，为生活带来更多运动养分

日前，在上海举行的中国国际体育用品博览会上，中国体育用品业联合会首次发布《2020大众健身行为与消费研究报告》，选取了26个体育发达城市为调研样本，通过对不同人群抽样调查的形式，为全民健身的参与群体、参与方式、发展趋势等“画像”。其中，既传递出“运动健身正在成为更多人的生活方式”这样的积极趋势，也以量化评价，把脉全民健身活动中存在的短板，用更为科学的专业数据引导体育产业高质量发展。

比如，在受访者中，使用室外公共健身器材的人群占比达到91%，有86%的受访者愿意在运动锻炼上花费更多时间和精力。进一步分析，人们的健身场地设施以健身房、家中、户外运动场所、社区健身中心为“主阵地”，相比而言，体育综合体和体育场馆并未成为经常锻炼人群的选择场景，占比分别为19%和13%。这点其实不难理解，体育要成为一种日常生活方式，很多人在运动健身时，自然会将距离远近、是否便捷作为一个重要考虑，家长为孩子选择体育培训机构时，“离家近”也是排在首位的原因。

让健身场地设施离群众近些、再近些。近日《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（以下简称《意见》）发布，其中的重要指向，就是满足人民群众对健身场地设施不断增长的需要。

《意见》明确提出，聚焦群众就近健身需要，优先规划建设贴近社区、方便可达的全民健身中心、多功能运动场、体育公园、健身步道、健身广场、小型足球场等健身设施，并统筹考虑增加应急避难（险）功能设置。同时，要系统梳理可用于建设健身设施的城市空闲地、边角地、公园绿地、城市路桥附属用地、厂房、建筑屋顶等空间资源，以及可复合利用的城市文化娱乐、养老、教育、商业等其他设施资源，制定并向社会公布可用于建设健身设施的非体育用地、非体育建筑目录或指引。

利用好城市的“金角银边”，让健身场地设施像城市运行的“毛细血管”那样，渗入社区的肌理，为生活带来更多运动养分。随着更多城市将“十五分钟健身圈”纳入民生规划之中，体育也在为美好生活增添更多光彩。

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 12 版）