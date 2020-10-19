全国粮食安全宣传周主会场活动举行
本报北京10月18日电 （记者杜海涛）国家粮食和物资储备局、农业农村部、教育部、科技部、全国妇联、福建省政府以及联合国粮农组织日前在厦门大学联合主办2020年世界粮食日和全国粮食安全宣传周主会场活动。
主会场现场发布了第二批67家全国粮食安全宣传教育基地，发布首批粮油产品企业标准“领跑者”名单，并向全社会发出“爱粮节粮、厉行节约”主题倡议。
今年世界粮食日主题为“齐成长、同繁荣、共持续。行动造就未来”。活动周期间，有关部门组织开展世界粮食日和全国粮食安全宣传周主题展、粮食安全宣传教育基地确定发布，以及“公众走进粮食安全”系列宣教活动。
《 人民日报 》（ 2020年10月19日 10 版）
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