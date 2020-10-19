线上提前提示“退休” 职工领养老金更便捷
解丽
昨日，北京市人力资源和社会保障局发布《关于进一步推进便民服务持续优化营商环境的若干措施》（以下简称《措施》），包括推进政策落实、优化经办流程、提升经办系统功能、加强数据共享、完善长效工作机制5个方面共31条措施，解决群众的痛点、堵点、难点问题，进一步推进便民服务。
据了解，《措施》中推进政策落实方面主要涉及4项措施，包括失业补助金办理进度告知、公益性岗位统筹、推进实施城乡统一的失业保险制度、出台在职职工死亡丧葬补助金政策。其中，前2项已于今年9月底完成，后2项预计今年底完成。
失业补助金短信平台程序优化后，申领人可以及时收到业务经办进度信息。今年底，本市还将实施城乡统一的失业保险制度，届时，农村户籍人员与城镇户籍人员将履行相同的失业保险缴费义务，享受同等的失业保险待遇。
今年年底前，本市将实现存档参保人员参保手续简化。届时，北京市社会保险网上服务平台将增加“个人缴费人员缴纳社会保险费服务指南”，减少现场咨询环节；到现场办理存档并同时申请缴纳社会保险的个人，可直接签订缴费协议，开通网上办理变更扣款账户，同时每月15日向缴费未成功人员发送提醒短信。此外,本市将对现有养老金领取流程进行优化，通过市人力资源社会保障局官网，进一步推进“职工退休事项场景式服务”，将来做到职工退休提前提示、提前确认，方便单位和个人及时关注缴费和人事档案的情况，留给单位和个人足够时间补充材料。在此基础上，继续推进网上服务系统建设，将来能真正实现让企业和群众在领取养老金时少跑腿、不跑腿。（记者 解丽）
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