流感疫苗产能调整要巧打“时间差”

最近一段时间关于疫苗的话题很热。人们除对新冠疫苗充满期待之外，今年的流感疫苗也受到追捧，多地出现一针难求现象。

流感疫苗供不应求，厂家为何不愿扩增生产线？被渴求的疫苗该如何供应？多家疫苗生产企业负责人表示，今年流感疫苗需求猛增超出了他们的想象。前几年流感疫苗还受到冷遇，不仅生产企业愁卖，而且防疫部门也为接种率太低而烦恼，但突如其来的一场新冠肺炎疫情，让民众感到在一定程度上疫苗的重要性，于是就出现了需求在短期内出现井喷的现象。

流感疫苗需求波动大其实并非当前独有现象，而是一直困扰着生产企业，只是这一次波动幅度较大而已。据介绍，2009年和2010年，我国流感疫苗批签发量达到5800万剂左右，之后一直下降，2018年达到一个相对低点。如今需求几乎从最低点一下子直线蹿升，生产企业一时在短期内难以适应如此剧烈的市场变化。

有人会认为需求无法得到满足，那么恢复过去已关停的生产线，然后加足马力生产，问题不就得到化解了吗？但是，谁又知道明年、后年、大后年之后，流感疫苗又会面临什么样的市场遭遇？假如将来流感疫苗一直受追捧，恢复生产线就是正确选择，但假如这股热情再度转冷，大量疫苗生产出来却卖不出去，企业就会面临亏损问题，再次受到市场的伤害。

企业恢复生产线和转产，不仅要耗时费力，而且还要付出较大的经济成本，这本账企业不得不算。

假如用静止的眼光来看待市场变化，再依当前的形势进行调整，那么疫苗的生产与供应就会处于被动，滞后于变化，被变化牵着鼻子走，疫苗供不应求、供大于求等供需不匹配现象就难免会出现。只有对疫苗需求提前进行精准预判，方能打好“时间差”，掌握疫苗生产的主动权。

当前流感疫苗广受追捧，其实早就有迹可循。此波新冠疫情在民众心理层面形成的影响，很容易反映到疫苗接种的意愿上。几个月前，就今年的流感疫苗接种意愿，不仅可以进行心理分析，而且还能进行统计调查，信息技术和大数据也为调查研究创造了有利条件，事先经过调研，可以预见当前流感疫苗的受欢迎程度、并提前做好准备。同理，对于未来几年流感疫苗的市场走势，也应早作研判。

判断疫苗生产供应能力强弱，既要看整体产能，更要看应变能力。流感疫苗一针难求现象需要得到迅速化解，但就长远而言，更需巧打疫苗生产供应的“时间差”，通过建立疫苗市场需求研判与预警机制等方式，确保疫苗供给与需求得到准确匹配，这样既不会导致浪费，也不会出现紧缺，使包括流感疫苗在内的所有疫苗的生产与供应，都变得更加平稳有序。