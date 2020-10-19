防范“人口普查骗局”需要人防技防

目前第七次全国人口普查入户摸底工作正在进行，截至10月15日12时58分，第七次全国人口普查摸底进度已经突破1亿户。不过，骗子也盯上了“人口普查”，伪装成人口普查工作人员浑水摸鱼，骗取钱财。近期，个别地方已经出现了以第七次全国人口普查为由的诈骗案件。

骗子的伎俩主要有以下几种：一是直接向被普查对象收取费用。二是向群众索要微信、支付宝、银行卡及密码、短信验证码，进而窃取公众个人财产。三是套取个人信息，在了解市民家庭背景和收入状况后，就可以编造相应故事，诱骗市民上当。“人口普查骗局”不是新鲜事物，以往每次人口普查活动都有类似事件发生。不仅侵害了市民的人身财产安全，更在一定程度上影响了人口普查的顺利进行。有普查员表示，“入户工作本来就有难度，发生诈骗案让我们的工作难上加难。”一些市民担心上当受骗，连正规普查员也拒之门外，或是对于普查三缄其口，拒绝配合。

为保证普查工作的顺利开展，保护公众的财产安全和个人隐私，有关部门在做好必要提醒的同时，更要人防技防相结合，切实防范“人口普查骗局”。

首先，提高公众防范能力。根据要求，普查员、普查指导员入户登记时应出示县级以上人民政府人口普查机构统一颁发的工作证件，身着印有人口普查标志的服装。公众可以据此进行判断，验明对方身份。同时，还可以向街道、社区、物业打电话进一步核实。一旦发现被骗，要保留好相关证据，并第一时间拨打110报警。

其次，堵塞骗子可钻漏洞。“北京统计”微信公众号开通了普查员信息核实功能，公众可以查看到负责自己社区人口普查的全部普查员名单，通过与普查员证件进行核对以确定身份，这种做法值得其他地方借鉴推广。

再者，自主填报是第七次全国人口普查首次创新采用的登记方式，公众可以通过个人微信扫描二维码进行填报。应加强自主填报的宣传推广，引导广大市民通过微信小程序自主填报，这样既有利于做好秋冬季新冠肺炎疫情常态化防控，又不给骗子留下可乘之机。