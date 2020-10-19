青岛冷链食品外包装分离出新冠活病毒
中国疾病预防控制中心17日在官网发布消息称，近日对青岛新冠肺炎疫情溯源调查过程中，从工人搬运的进口冷冻鳕鱼的外包装阳性样本中检测分离到活病毒。这是国际上首次在冷链食品外包装上分离到新冠活病毒，并证实接触新冠活病毒污染的外包装可导致感染。
中国疾控中心表示，本次从青岛冷链食品外包装分离出活病毒，是首次在实验室外证实在冷链运输特殊条件下新冠病毒可以在物品外包装上存活较长时间，提示新冠病毒以冷链物品为载体具备远距离跨境输入的可能。在特定环境条件下，物品表面存活的病毒可能导致无有效防护的易感接触者发生感染，感染风险人群主要为冷链物品从业人员。本发现提示，在防范境外感染者输入的同时，需注意在境外被病毒污染的冷链物品将病毒输入的风险。
中国疾控中心表示，我国市场流通冷链食品被新冠病毒污染的风险很低。截至9月15日，全国24个省份报送了298万份检测结果，其中冷链食品及包装样品67万份，从业人员样品124万份，环境样品107万份，仅在22件食品及包装中检出新冠病毒核酸阳性，病毒核酸载量较低。（据新华社 记者王秉阳）
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