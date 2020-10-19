骨关节炎 或增加静脉血栓栓塞风险
9月24日，记者从中南大学湘雅医院获悉，该院雷光华教授团队的一项研究证实，膝、髋关节骨关节炎患者，会显著增加发生静脉血栓栓塞症的风险。据悉，这也是世界首次揭示膝、髋骨关节炎患者为静脉血栓栓塞的高危人群。同时，进一步科学明确了人工膝、髋关节置换术后预防静脉血栓栓塞发生的重要性。日前，该成果发布于国际风湿病学领域顶级期刊《风湿病年鉴》上。
骨关节炎是最常见的关节退行性疾病，在我国40岁及以上人群中患病率高达46.3%。静脉血栓栓塞症则是一种具潜在致命性的疾病。医学界多认为膝、髋骨关节炎与静脉血栓栓塞症相关，但一直未经科学研究证实。
雷光华教授团队进行了三项配对队列研究，比较膝、髋或手骨关节炎患者，与未患病的普通人群中，发生静脉血栓栓塞、肺栓塞和深静脉血栓的风险，并进一步评估膝、髋关节置换术对该风险的影响。研究首次发现，膝骨关节炎患者相比非骨关节炎人群，静脉血栓栓塞升高风险达38%；髋骨关节炎患者相比非骨关节炎人群，升高静脉血栓栓塞风险高达83%。（记者俞慧友 通讯员王伊伦）
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