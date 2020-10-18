近视防控 家长要成为孩子眼健康的“守门员”

近视防控名师讲堂

10月17日，由中华医学会眼科学分会视光学组联合温州医科大学附属眼视光医院、中南大学爱尔眼科学院，共同举办的“Vision China第六届中国青少年儿童近视防控名师讲堂”在大连召开。众多眼视光领域专家齐聚一堂，共同研讨现阶段青少年儿童近视防控问题，创新多种形式普及爱眼护眼知识。

温州医科大学眼视光医学部主任、国家眼视光工程技术研究中心主任瞿佳指出，受疫情影响，相比2019年底今年上半年我国儿童青少年近视率增加了11.7%，需要全社会高度重视。家长作为孩子的第一监护人，更要做好孩子视力健康的“守护者”，一是提高重视，发现孩子出现视力问题应尽早前往正规眼科医疗机构进行检查；二是以自身行动给孩子树立好榜样，养成良好的用眼习惯。

瞿佳强调，在孩子学习过程中，读写时应当保持正确的姿势，要将“三个一（一尺一拳一寸）”和“20-20-20（学习20分钟，向20英尺以外眺望20秒钟）”法则牢记在心中并付诸实践，同时要每天保持适当的户外运动时间。对于学校，可以定期开展近视防控等相关健康教育课程活动，提高师生对于近视防控的知识储备与素养，引导孩子有眼部不适时及时告诉老师和家长，做到早发现早预防。

中南大学爱尔眼科学院博士生导师、中华眼科学分会眼视光学组副组长杨智宽围绕《2020中国青少年近视防控大数据报告》对青少年用眼行为、视觉环境及近视认知情况等方面展开解读。

报告显示，疫情期间虽然用眼距离有所增长，但是用眼时间增加了半个小时，因为现实条件导致户外运动有所限制，环境照度明显下降，导致用眼压力急剧增加，从而使得疫情期间患近视的孩子不断增长。根据爱尔眼科自测视力小程序后台数据显示，超八十万自测人群中，视力不良的青少年儿童随年龄增长愈加增多。

随后专家们就“近视防控，家长如何知行合一？”开展沙龙活动。专家们提出， 家长是孩子近视防控中的守门员，其角色非常关键。近视防控不仅是医生的责任，更需要家长的理解和孩子的执行。同时，家长和孩子对近视应该有科学的认知并且谨遵医嘱，不要轻信谣言或所谓的偏方。

活动现场还邀请了五位临床一线的医生，中华医学会眼科分会会员、世界角膜塑形镜协会亚洲分会会员的李剑华，国际近视防控和角膜塑形学会（FIAOMC）资深会员、上海眼视光学研究中心学术委员梅颖等作为近视防控达人，分享了在科普工作中的宝贵经验。