高蛋白低脂的肉类和土豆适合减肥人士吃

很多人想控制体重甚至减肥，这也不敢吃那也不敢吃，有的人一味只吃素，有的人一点淀粉不吃，这都是不行的。

减肥也得吃点肉

山东大学齐鲁医院营养科 赵 妍：减肥者往往在减肥过程中丢失很多肌肉，导致基础代谢下降，形成“易胖难瘦”体质，不利减肥。而高蛋白食物可增加蛋白质的摄入，帮助肌肉更好地修复和生长，并减少流失。而肌肉比重的增加，能提高基础代谢，帮助消耗更多热量。并且蛋白质的饱腹感更强，吃进体内需花费很长时间消化、代谢，进而使大脑感受到“饱了”的信号，主动减少进食量。充足的蛋白质还可延缓餐后血糖上升速度，满足身体各器官组织细胞代谢所需等。

不过，不是所有肉类都适合吃。多选择高蛋白低脂的肉类，高脂的肉类尽量不吃或少吃。蛋白质食物烹调方式可选清炖、白煮、清蒸、酱卤、凉拌等，少用油炸、蜜汁等做法。高蛋白低脂的食物首选鱼虾，其次是去皮鸡鸭，最后是瘦的猪牛羊肉，这些食物最好餐餐都有，一般以1~2两为宜。特别推荐清蒸鱼、水煮虾，好吃健康，做法简单。少选脂肪含量高的五花肉、肥牛、肥羊等。

吃土豆饱腹感强

江苏省连云港市妇幼保健院营养科原主任 张晓燕：土豆是人体食用后饱腹感很好的食物，减肥的时候酌情适量吃点土豆，不但有利于减肥，而且还不觉得肚子饿。

如果用蒸的方式来处理土豆，对其中营养物质的影响相对比较小，且蒸熟后的土豆里维生素C的保留率在80%以上，碳水化合物、矿物质、膳食纤维等都没有多少损失，还易于消化吸收。

蒸熟后的土豆可以压成泥，口感酥软，更适合老人和孩子吃。不推荐油炸和红烧，也尽量不要切成薄片或者切丝烹饪，容易吸油。

需要说明的是，土豆更适合当做主食来吃。因为土豆里淀粉的含量比较高，计算在主食的范围内，如果吃了土豆，就要减少其他主食的量。



本文来源：

①《健康时报》2020-10-9第4版《减肥还要吃点肉》

②《健康时报》2020-10-9第4版《吃土豆饱腹感强》