空气炸锅好不好？控制温度和时间很重要

(华东理工大学食品科学与工程系 宋皓瑜 刘少伟)烤鸡翅、烤薯条、烤红薯、烤果干……这几年，空气炸锅开始流行，这个东西真的既好用又健康吗?

不可否认，用空气炸锅制作食物操作更便捷，而且与传统油炸方式下所得食品相比，空气炸锅制作出来的食品所含热量更低。依赖于其“高速循环空气”技术，使用空气炸锅烹饪蔬菜等不含脂肪的食物时，只需要在其表面刷上一层薄薄的油(保证烹饪过程不粘锅即可)，同时也可以赋予蔬菜光洁油亮的表观，烹饪肉类等本身含有脂肪的食品时甚至可以不放油。

尽管从降低热量的角度来说，空气炸锅制作的食物热量低一些，但同样具有油炸食品的另一个弊端——营养价值有所损失。空气炸锅模拟热油效果，快速加热和脆化食物。虽然食物所含的营养物质避免了油炸过程中油脂发生的一系列变化以及随之产生的不利于身体健康的物质等，但也会在高温下产生一定的变化，降低其营养价值。

2019年12月25日，韩国消费者院公布一份检测报告显示，市面在售的10款空气炸锅，若使用不当，在烹饪过程中同样会产生危害健康的物质。对此，韩国消费者院提醒韩国的空气炸锅制造企业，应在说明书上明确标注减少致癌物质的烹饪方法以及相关注意事项。

因此，如果家里买了空气炸锅，使用时，在保证食物成熟和卫生安全的前提下，应尽量控制温度，减少加热时间，尽可能保留食物中的营养物质，同时尽量减少高温带来的不利影响。