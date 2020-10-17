广州发现1例无症状感染者 是隔离酒店员工，与境外输入关联
新华社电 广州市花都区卫生健康局16日通报，15日，广州市花都区对隔离酒店工作人员进行定期检查，发现1例新冠无症状感染者。根据流行病学调查和实验室检测结果，专家初步判断与境外输入病例相关联。
王某某，男，40岁，广州市花都区入境人员隔离酒店欣园酒店工勤人员，日常居住在该酒店员工宿舍，10月5日例行检查核酸检测阴性。10月15日，广州市花都区再次开展隔离酒店工作人员的定期检查，王某某核酸检测结果为阳性，已转入广州市第八人民医院隔离医学观察，目前没有发热、咳嗽等不适。
当晚，广州市花都区疫情防控指挥部立即启动应急响应，开展流行病学调查，目前对其密切接触人员68人已经全部实行隔离医学观察，其中66人核酸检测为阴性，2人检测结果待出。
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