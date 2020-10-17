记者从青岛市政府新闻办15日下午召开的新闻发布会上获悉,青岛市将加强院感管理,开展全市疫情防治能力核验工作,全面提高青岛疫情防控管理水平。

青岛市卫健委副主任赵国磊在发布会上表示,此次疫情对青岛来说是个沉痛的教训,痛定思痛,青岛市近期制定并实施了一系列更加严格的管理措施,主要包括五个方面:

一是强化隔离制度。对感染者的密切接触者、密切接触者的密切接触者、一般接触者、相关工作接触人员都要采取严格的隔离措施,防止出现扩散现象。

二是加强医院的病区管控,强化定点医院建设,特别是三区两通道的建设。能够真正落实专区专道专用。

三是加强院感管理,组织开展全市新冠肺炎疫情防治能力核验工作。覆盖预检、分诊、发热门诊核酸检测、医疗救治及秋冬季疫情常态化防控的各项工作。

四是加强全面排查,对全市所有医疗卫生服务机构开展拉网式排查,逐一梳理存在问题。

五是开展专项督导检查。市卫健委已组成疫情防控监督检查工作组,持续对医疗机构预检分诊发热门诊进行疫情防控、监督、检查和暗访督查,通过发现问题、提出整改要求,限时整改,然后再进行复查,这个办法形成闭环管理,以此来全面提高青岛市相关的疫情管控能力。

齐鲁晚报·齐鲁壹点