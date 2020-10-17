青岛将加强院感管理
台雪超 李自强
记者从青岛市政府新闻办15日下午召开的新闻发布会上获悉,青岛市将加强院感管理,开展全市疫情防治能力核验工作,全面提高青岛疫情防控管理水平。
青岛市卫健委副主任赵国磊在发布会上表示,此次疫情对青岛来说是个沉痛的教训,痛定思痛,青岛市近期制定并实施了一系列更加严格的管理措施,主要包括五个方面:
一是强化隔离制度。对感染者的密切接触者、密切接触者的密切接触者、一般接触者、相关工作接触人员都要采取严格的隔离措施,防止出现扩散现象。
二是加强医院的病区管控,强化定点医院建设,特别是三区两通道的建设。能够真正落实专区专道专用。
三是加强院感管理,组织开展全市新冠肺炎疫情防治能力核验工作。覆盖预检、分诊、发热门诊核酸检测、医疗救治及秋冬季疫情常态化防控的各项工作。
四是加强全面排查,对全市所有医疗卫生服务机构开展拉网式排查,逐一梳理存在问题。
五是开展专项督导检查。市卫健委已组成疫情防控监督检查工作组,持续对医疗机构预检分诊发热门诊进行疫情防控、监督、检查和暗访督查,通过发现问题、提出整改要求,限时整改,然后再进行复查,这个办法形成闭环管理,以此来全面提高青岛市相关的疫情管控能力。
齐鲁晚报·齐鲁壹点
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn