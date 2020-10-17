从吃得饱到吃得更好更健康
——“十三五”时期粮食和重要农产品生产概况
“十三五”以来，尤其是党的十九大提出实施乡村振兴战略以来，各地区各部门加快部署，保障粮食和重要农产品生产，推进农业供给侧结构性改革，持续提升乡村产业发展水平。“年年有余”这句祝福语已成为现实。
“米袋子”更充实。继今年我国夏粮、早稻丰收之后，秋粮丰收已成定局，全年粮食产量预计有望增加，连续6年稳定在1.3万亿斤水平，实现谷物基本自给、口粮绝对安全。优质粮油生产加快，优质强筋弱筋小麦、优质食味稻等越来越受到欢迎。国家粮食安全根基进一步夯实，为经济社会发展发挥了“压舱石”作用。
“菜篮子”更丰富。碧绿的阳光玫瑰葡萄，种类繁多的鲜嫩菌菇，内蒙古的肥美羊肉，福建的鲜活黄鱼……在不久前的国庆假期，人们围坐在餐桌前，共同品尝各地的美食，体味舌尖上的幸福。近年来，经过亿万农民辛勤劳作，我国果菜茶肉蛋鱼等产量稳居世界第一。
秋天，是果实成熟的季节。陕西渭北高原及邻近的甘肃一带，是苹果连片种植区。2017年起，中化农业现代农业技术服务平台在这里落地，一群年轻人开启了改造苹果产业的计划。历经两年探索，种出的苹果不仅果形好、口感脆甜，每亩还减少使用10％的农药和20％的肥料，产量提高了8％。
一个个苹果的背后，蕴含着产业发展的趋势。不仅吃得饱，还要吃得更好更健康，是近年来人们显著的需求。乡村振兴战略实施以来，我国大力推动绿色生态农业发展，增加优质特色农产品供给。一方面推进化肥农药减量增效，节肥节药技术在各地大面积推广，绿色高效产品加快应用，专业化服务快速发展。一方面提升耕地质量，保护生物资源。
中国社科院农村发展研究所研究员李国祥表示，随着居民生活水平提高、对食物的需求提升，今后要抓实粮食安全省长责任制、“菜篮子”市长负责制，多措并举稳定农业生产者收益，全面小康社会的广义粮食安全才有坚实的基础。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn