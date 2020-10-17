中国为世界粮食安全作出积极贡献

据新华社北京10月16日电 （记者王立彬）记者从我国粮食部门、联合国粮农组织等机构了解到，中国用全球9%的耕地养活了占全球近20%的人口，积极参与全球消除饥饿行动和粮食贸易，为维护世界粮食安全作出积极贡献。

国家粮食和物资储备局局长张务锋说，中国实现由“吃不饱”到“吃得饱”进而“吃得好”的历史性转变，本身就是对世界的巨大贡献。作为最大的发展中国家和负责任大国，中国是维护世界粮食安全的积极力量。中国将继续推进粮食领域南南合作，探索国际粮食合作新模式，深化与共建“一带一路”国家粮食经贸合作关系，为实现联合国2030年可持续发展目标中的“消除饥饿，实现粮食安全，改善营养状况和促进可持续农业”作出贡献。

联合国粮农组织驻华代表处代理代表欧敏行表示，今年我们很欣喜地看到中国以具体行动诠释团结合作；面对疫情，中国政府出台一系列稳生产、保供应的政策；中国电商企业采取创新举措，为小农户开发了农产品网上销售渠道；中国人民团结一致，共克时艰，在短时间内遏制了疫情蔓延，同时保障了粮食市场供应充足、价格平稳。