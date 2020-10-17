今年三季度 农产品市场供给总体充足
本报北京10月16日电 （记者郁静娴）记者近日从农业农村部获悉：三季度以来，我国农产品市场供给总体充足，市场运行基本平稳，受消费恢复拉动价格总体稳中有涨。据监测，三季度我国农产品批发价格200指数为119.34（以2015年为100），环比涨2.24个点，同比涨7.67个点。
分品种看，粮食价格恢复性上涨，波动仍在合理区间，玉米价格涨幅相对较大，近期有所趋稳；进口大豆数量明显增加，国产大豆价格高位回落。
《 人民日报 》（ 2020年10月17日 01 版）
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