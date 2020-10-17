北京石景山市场监管人员检查餐饮单位疫情防控
北京进入秋季，疫情防控仍不能松懈。为加强辖区疫情防控工作，北京青年报记者了解到，近日，石景山区市场局对辖区餐饮单位加强了疫情防控检查工作。
执法人员走进餐饮服务单位，重点检查餐企执行从业人员及顾客体温测量和健康宝扫描情况；详细检查各餐饮单位是否存在经营使用野生动物及其制品的情况，要求各单位严格履行进货查验义务，确保所经营的食品来源可溯、合法合规；同时对各单位冷链食品特别是进口冷链产品的出入境检验检疫证明文件进行检查。在检查现场，执法人员对从业人员佩戴口罩上岗及场所消毒情况也都进行了强化。检查中，针对个别餐饮单位出现的问题，石景山区市场监管局已要求餐饮单位现场整改。（记者 王薇）
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