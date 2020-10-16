低风险区人员离开青岛 核酸阴性不得额外设限

人民网青岛10月16日电（公雪）记者15日从山东省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)办公室获悉，青岛疫情发生后，山东全省上下一盘棋开展在青和离青人员全员核酸检测，除前期已公布的感染者外，目前结果均为阴性，密切接触者等重点人群和疫情关联区域全部有效管控，专家研判发生社区传播的风险很小。

为推进人员有序流动，统筹做好疫情 防控和经济运行，现紧急通知如下:

一、青岛低风险区人员离开青岛的，可优先安排检测，凭7日内核酸检测阴性报告或健康码核酸检测阴性信息离青，抵达后正常工作生活，任何单位、个人不得设置其他限制措施。

二、前期已离开青岛的人员(除疾控机构协查追踪的重点人群外)，由当前所在地进行 1 次核酸检测，检测阴性的不再实施其他附加健康管理措施。

三、对疾控机构协查追踪的重点人群，继续严格按要求落实隔离医学观察和健康管理措施，并将检测结果及时通报青岛市疾病预防控制中心。

四、除省委领导小组(指挥部)明确规定的措施外，各地一律不得“层层加码”，不得擅自增设交通管控卡口和对小区、楼宇等的限制措施。

五、加强个人防护和健康监测，继续保持“一米线”、勤洗手、科学佩戴口罩、常通风、公筷制等卫生习惯和生活方式，发现可疑症状及时就医，降低疫情传播风险。

六、对在常态化防控措施之外附加其他不合理限制要求的， 要立即予以纠正。对造成恶劣影响的，要坚决依法查处问责并予以通报。