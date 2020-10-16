营养健康中国行 伊的家品质溯源之旅正式启动

伊的家溯源品质之旅（汕头站）启动

2020年10月10日，伊的家品质溯源之旅·营养健康中国行正式启动。这一次品质溯源之旅，将纵跨南北，从沃野千里的东北黑土地，到山清水秀的南国汕头，旨在寻真访美，溯源求根，探寻伊的家产品的纯天然、严标准、真品质。这次营养健康中国行，以工厂、实验室参观为主，汇聚了权威媒体、网络红人、仙乐/罗赛洛/御馨领导和科研专家、伊的家企业领导、产品研发部人员以及精致导师团。本次汕头站，众多媒体团、网红达人、营养专家、精致导师团们共同鉴证了伊的家与仙乐达成长期战略合作、共同成立联合创新平台的现场签约、挂牌仪式。

自成立12年以来，伊的家始终把打造“女性健康美”作为己任，一直致力于为女性提供高品质的健康营养产品和服务。本次“溯源之旅”，将全方位探寻伊的家产品的生产过程，展现伊的家从源头上对产品安全性和功效性的严苛把关，带领消费者全身心体验伊的家胶原蛋白、蛋白质粉等明星健康营养产品从种植到加工、生产出品的每一个细节和环节。

仙乐健康公司作为全球知名的营养健康食品制造商，拥有27年的专业营养研发生产经验，在全球拥有4个生产基地，3大研发中心。仙乐健康凭借领先的研发和生产能力，对研发和品质的坚持，赢得了国内外众多一线药企、营养品品牌、连锁及健康食品企业的信任和青睐。因此，伊的家和达成了长期的战略合作关系，把仙乐作为了营养健康中国行的重要一站，从高标准、严要求的全生产流程，零距离直击伊的家的产品品质。

伊的家妍膳美（以下简称“妍膳美”）借助仙乐在营养健康食品领域的专业研发和生产经验，为旗下品牌妍膳美、健普森营养健康食品提供强有力的保障。另一方面，仙乐也将借助伊的家强大的市场营销体系和能力，获取到大量的一线市场反馈和消费者需求信息，为未来产品优化提供大数据支撑。同时，联合创新平台的成立，也翻开了伊的家旗下两大健康营养品牌妍膳美、健普森和仙乐深度合作的新篇章，未来双方将携手合力，充分发挥各自的专业和资源优势，推出更多极具营养价值又适合中国人的健康产品，为中国健康营养食品市场注入新的活力，共同推进美容、营养健康食品产业的快速发展。

伊的家产品总监陈章谈到，伊的家和国际顶级供应商合作，精选全球超17国的原料，与国际一线生产能力的工厂合作，确保从源头开始，全流程保障产品品质。这一次，我们希望采用这种消费者可以看得到的品质溯源形式，用看得到的品质，去赢取每一位消费者的信任。

伊的家精致导师代表谈到，一直以来，我们对于自家的产品都是有信心的，而本次来到现场参观完产品的生产条件后，看着自己家的产品在生产、包装的过程中这么高标准、严要求，内心更加的坚定和自豪。这也进一步刺激着每一位精致导师去进一步提升自己的服务品质，通过专业、细致的服务，配合我们优质的产品，带给每一位消费者更好的体验。(王桥)