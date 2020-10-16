坏心情是肿瘤的助推器

受访专家：四川省肿瘤医院肿瘤内科中心副主任、主任医师 姚文秀

本报记者 张 健

常言道“心态决定一切”，近年来，国内外很多学者对精神因素和癌症的关系做了大量研究，发现在预防和治疗癌症方面，情绪、心态发挥着重要的作用。四川省肿瘤医院肿瘤内科中心副主任兼胸部肿瘤内科主任、主任医师姚文秀告诉《生命时报》记者，在临床中与患者和家属沟通会发现，很多患者的癌症发生发展与精神心理状态有很大关系。有两位不幸的患者让姚文秀印象深刻，一位年纪轻轻，但由于婚姻不幸长期心情沮丧，后来查出肺癌；另一位68岁，也因为婚姻危机，再加上性格内向常常生闷气，后来查出胰腺癌。多项科学研究发现，早期不良的生活经历、重大负面生活事件和致癌性格这三种因素会增加多种癌症风险。

早期生活经历，主要是指童年、青春期的经历。丹麦哥本哈根大学和英国利物浦大学研究人员在《柳叶刀》杂志上发表的一项涉及100万儿童的研究表明，儿童时期的逆境，包括贫困和物质匮乏、家庭成员去世、面临重病威胁，以及父母离婚等家庭变故，会增加包括癌症在内的成年早亡的风险。

重大生活事件，主要指亲人离世、失恋、离婚、事业、犯罪等对一个人影响较大、持续时间较长的事件。其中，亲人离世与癌症的发生关系最为密切，由此引发的抑郁、绝望和难以宣泄的悲观情绪，常常是诱发癌症的重要因素。2019年刊登在《临床调查》的一项研究发现，由不良情绪导致的慢性精神压力可诱导肾上腺素水平上调，促使乳癌细胞生长和扩散。

致癌性格，美国著名内科专家弗雷德曼教授通过长期的临床观察,将人的性格分为A、B、C、D四型，其中D型又被称为致癌性格。D型性格的人往往会体验到更多的不愉快，包括忧伤、焦虑、紧张、压力和担心等。瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡研究所等科学家对4000多例宫颈癌患者的一项研究发现，与没有压力的人相比，压力大的人死于宫颈癌的可能性高55％，而经历过应激性生活事件的人死于癌症的可能性高20％。

姚文秀表示，不良的精神心理状态可能从三个方面加速癌症的发生发展。一是降低身体免疫能力。免疫功能除了抵抗病毒、微生物入侵，还包括清除发生癌变的细胞。焦虑、抑郁等不良情绪，以及致癌性格会使人体免疫相关细胞功能减退、部分神经系统功能失调。例如，神经系统功能失调使细胞生长更容易失控、突变，进而演变为不受控制的癌细胞；负责杀伤癌细胞的免疫NK细胞能力减弱，导致癌细胞存活几率上升等。二是造成神经、内分泌功能失调。内分泌系统在维持人体内环境平衡方面起重要作用。不良情绪会使体内一些激素如肾上腺素、前列环素的生成和释放增加，对器官产生损伤，长期作用会造成机体损伤、修复功能紊乱，促进一些特定肿瘤（前列腺癌、乳腺癌等）的发生。三是负面的心理容易使人养成一些不良的生活习惯，增加患癌风险。例如，比较焦虑抑郁或性格急躁的人，往往会借助酒精、烟草或者暴饮暴食来缓解情绪，而这些都是癌症的风险因素。

癌症是多因素共同作用发生的，精神心理因素虽然看不见摸不到，却会加重各因素的致癌作用。因此，防治癌症，必须重视心理调节。姚文秀建议，有不良情绪时：1.学会求助。如果面对重大负面事件自己已经无力调节心态，就要积极寻求帮助，求助于专业人士是最为有效的。工作压力比较大的时候，也建议常常找心理医生纾解。2.学习乐观。通过多拓宽人际关系，培养兴趣爱好，加强文学艺术修养，保持良好作息习惯等，来塑造乐观心态。3.正确认识和对待致癌性格。有些人确实天生容易苦恼、哀伤，要及时认识到自己的特点，对抗致癌性格最好的办法就是发展社会支持系统，从亲朋好友那里获得温暖和支持。4.有失眠、焦虑、压力大等问题要重视。很多心理问题，不是熬一熬就能解决的，要有意识地去调节、求助。▲