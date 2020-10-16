失眠健忘属于神经衰弱，长期如此导致精神疲乏、记忆力下降。中医认为“心主神明”“脾主思”，故失眠健忘属于心脾系疾病，与心血不足、神明失舍、脾气亏虚等有关，治疗多从养心安神、益气健脾入手。这里推荐服用五味安睡方，有较好效果。具体为：取白术、远志、酸枣仁、柏子仁、合欢花各10克，水煎服，一日2次。

方中，白术不仅补中燥湿、止渴生津，而且最益脾精、养胃气。失眠患者往往出汗异常，白术还有止汗功效。药理研究认为，它有抗氧化、扩张血管、抑制心脏、镇静等作用。远志安神益智，常用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸、神志恍惚。酸枣仁和柏子仁皆能养心安神、滋阴止汗。酸枣仁补肝宁心、敛汗生津，多用于治虚烦不眠、惊悸多梦、体虚多汗、津伤口渴，具有镇静催眠、抗惊厥、降压等功能。柏子仁养心补血安神，可缓解血不养心导致的惊悸怔忡、虚烦不眠、思虑过度、心脾受损等，能改善记忆力。《本草纲目》记载柏子仁“养心气，润肾燥，安魂定魄，益智宁神”。合欢花味甘性平，可解郁安神、滋阴补阳、理气开胃、活络止痛，用于治疗忧郁失眠、郁结胸闷，安五脏、和心志、悦颜色，有较好的强身镇静、安神美容的作用，是治疗神经衰弱的佳品。

以上五味合用，功强力专，滋阴和阳、敛阳入阴、协调脏腑，可达安神定志的目的，用于临床效果显著。▲